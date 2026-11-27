Médias

Auteur: SenewebNews-RP

Révision du Code de la presse : « On ne peut pas faire du rafistolage »

Dans un entretien accordé à L’Observateur, Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS), donne son avis sur la révision du Code de la presse.

Les limites de l'actuel texte

Le texte actuel est dépassé. Conçu en octobre 2010 et adopté tardivement en juillet 2017, après plusieurs « tergiversations politiques pour la dépénalisation des délits de presse », il ne prend pas suffisamment en compte les mutations du paysage médiatique. Hormis la presse en ligne, il laisse notamment en marge les réseaux sociaux, les web-TV, les web-radios et les nouveaux acteurs de l'information, comme les influenceurs et les créateurs de contenu.

La nécessité d'une refonte totale

Mamadou Ibra Kane prévient qu'« on ne peut pas faire du rafistolage ». Il réclame « une refonte totale de ce qui était le Code de la presse pour tenir en compte l'évolution du monde des médias ». Il préconise ainsi la création d'un « Code des médias, un Code de l'information et un Code de la communication numérique ».

Ce nouveau cadre juridique devra notamment répondre aux défis de la désinformation et à l'influence grandissante des plateformes numériques, qui, selon lui, « peuvent nous dicter notre manière de voir le monde ».

Les enjeux de la réforme

Le journaliste met en avant plusieurs priorités. D'abord, les médias doivent être reconnus comme des « acteurs du développement » et des « défenseurs de la souveraineté nationale », plutôt que d'être considérés par les gouvernants « comme un adversaire à abattre ».

Ensuite, les futurs textes devront être « conformes aux libertés fondamentales garanties par la Constitution du Sénégal », afin de préserver la liberté de la presse et l'indépendance des médias face aux tentatives de contrôle de l'Exécutif.

Sur le plan économique, Mamadou Ibra Kane souligne que le modèle traditionnel de la presse a été profondément fragilisé par les mutations du secteur. Le patronat réclame donc une fiscalité adaptée aux réalités des entreprises de presse, ainsi qu'une meilleure rémunération des missions de service public qu'elles assurent, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la vulgarisation des politiques publiques.

Enfin, l’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias insiste sur l'urgence d'un « programme de mise à niveau » des médias pour accompagner leur transformation numérique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mamadou Ibra Kane, président du CDEPS, estime que le Code de la presse actuel, conçu en 2010 et adopté en 2017, est dépassé et ne prend pas en compte les réseaux sociaux, web-TV, web-radios, influenceurs et créateurs de contenu. - Il réclame une refonte totale plutôt qu'un « rafistolage », avec la création d'un Code des médias, d'un Code de l'information et d'un Code de la communication numérique. - Il demande que les médias soient reconnus comme acteurs du développement et défenseurs de la souveraineté nationale, que les textes soient conformes aux libertés constitutionnelles, une fiscalité adaptée, une meilleure rémunération des missions de service public et un programme de mise à niveau pour la transformation numérique.