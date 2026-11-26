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Auteur: SenewebNews

Walf : Cheikh Niass met fin à sa collaboration avec Sa Ndiogou, Cheikh Bara Ndiaye et Solution TV

C’est une annonce qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Cheikh Niass, patron du groupe Walfadjri, a mis fin à sa collaboration avec les animateurs Sa Ndiogou et Cheikh Bara Ndiaye, ainsi qu’avec la chaîne Solution TV. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Sa Ndiogou, qui est revenu sur les circonstances de cette séparation.

Lors de son émission «Diomet», diffusée sur la chaîne Solution TV, l’animateur a tenu à préciser que cette décision ne serait pas liée à un différend personnel avec le patron de Walfadjri.

« La vie est ainsi faite. Elle est faite d’unions et de séparations. Chacun, à un certain moment, doit descendre à un arrêt et les autres continuent. Mais il n’y a eu aucun problème entre moi et la personne de Cheikh Niass », a-t-il déclaré.

"Ce que je n'ai pas aimé..."

Sa Ndiogou avance toutefois une possible explication à cette rupture. Selon lui, les émissions politiques qu’il anime avec Cheikh Bara Ndiaye sur YouTube pourraient ne plus convenir à Walf. « C’est peut-être les émissions politiques que nous faisons qui n’arrangent plus Walf », a-t-il avancé.

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L’animateur dit, en revanche, avoir été particulièrement déçu par la manière dont cette collaboration a pris fin. Après 23 années passées au sein du groupe de presse, il estime que la décision aurait mérité d’être annoncée dans d’autres conditions.

« J’estime que les choses auraient pu se passer d’une manière plus convenable. J’ai fait 23 ans à Walf, donc une séparation ne devait pas être décidée par un coup de fil. Et cela, je ne l’ai pas aimé », a-t-il asséné.

Sa Ndiogou assure, par ailleurs, n’avoir commis aucune faute pouvant justifier cette séparation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cheikh Niass, patron du groupe Walfadjri, a mis fin à sa collaboration avec les animateurs Sa Ndiogou et Cheikh Bara Ndiaye, ainsi qu'avec la chaîne Solution TV. - Sa Ndiogou a déclaré que cette décision ne serait pas liée à un différend personnel avec Cheikh Niass et a avancé que les émissions politiques qu'il anime avec Cheikh Bara Ndiaye sur YouTube pourraient ne plus convenir à Walf. - Sa Ndiogou, qui a passé 23 ans au sein du groupe, a estimé que la séparation aurait mérité d'être annoncée dans d'autres conditions et non par un coup de fil.