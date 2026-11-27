Météo

Auteur: Mactar NDIAYE

il y a 40 minutes

Météo : baisse des températures et retour des pluies faibles sur une grande partie du pays

Une baisse des températures, de jour comme de nuit, est attendue au Sénégal, accompagnée de pluies faibles à fines dans plusieurs localités, a annoncé l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

​Dans son bulletin couvrant la période allant du jeudi 26 novembre à 12 h au vendredi 27 novembre 2026 à 12 h, l'agence prévoit des pluies faibles à fines à Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack, Louga, Linguère, Saint-Louis, Podor et Matam.

​Le ciel demeurera nuageux, avec un risque de faibles précipitations, à Kaffrine, Ziguinchor, Sédhiou et Tambacounda, tandis qu'il sera nuageux à passagèrement nuageux à Kédougou, Bakel et Kolda.

​L'ANACIM attribue cette évolution météorologique à la pénétration d'un air frais en provenance des régions tempérées, générant une instabilité sur l'ensemble du pays.

​Côté mercure, les températures minimales seront comprises entre 21 et 25 °C, alors que les maximales oscilleront entre 35 et 40 °C, notamment dans le Centre et l'Est du territoire, précise le bulletin.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'ANACIM annonce une baisse des températures, de jour comme de nuit, au Sénégal. - Des pluies faibles à fines sont prévues à Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack, Louga, Linguère, Saint-Louis, Podor et Matam. - Les températures minimales seront comprises entre 21 et 25 °C et les maximales entre 35 et 40 °C, notamment dans le Centre et l'Est.