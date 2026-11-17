Météo

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Météo : Pluies hors saison et coup de frais annoncés jusqu'au 20 novembre

Le Sénégal s'apprête à connaître un épisode météorologique inhabituel pour la saison. Selon un avis émis le 16 novembre 2026 par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), une descente d'air frais en provenance des régions tempérées va provoquer des pluies fines à faibles sur l'ensemble du territoire national. Cet épisode, qui débute dès l'après-midi de ce mardi 17 novembre, s'étendra jusqu'au vendredi 20 novembre 2026.

​Cette perturbation va d'abord se manifester dans les régions de l'Est et à Kaffrine, englobant Tambacounda, Bakel, Matam, Kédougou ainsi que Kaffrine, où des pluies fines à localement faibles sont attendues du 17 au 20 novembre. Le Sud du pays, incluant Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, sera également touché dès le début de la période. Progressivement, le phénomène gagnera le Centre avec Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick et Kaolack du 18 au 20 novembre, avant de concerner le Nord, notamment Saint-Louis, Podor, Louga et Linguère, les 19 et 20 novembre. L'Anacim précise que ces précipitations connaîtront leur paroxysme entre le 18 et le 20 novembre.

​Au-delà de la pluie, c'est un net changement thermique qui s'annonce. Les populations vont faire l'expérience de journées nettement moins chaudes, portées par une baisse générale des températures maximales, particulièrement ressentie entre le 18 et le 20 novembre. De même, les nuits s'annoncent fraîches avec une chute des températures minimales, plus prononcée dans les régions de l'intérieur du pays.

​Face à ces intempéries hors saison, l'agence météorologique appelle à la vigilance, en particulier dans le secteur agricole. Il est fortement recommandé aux acteurs du milieu d'abriter les récoltes déjà sèches ainsi que le fourrage coupé, et de protéger les produits actuellement en cours de séchage pour reprendre l'opération dès le retour des beaux jours. L'Anacim insiste également sur la nécessité d'éviter le stockage de récoltes insuffisamment séchées dans des espaces fermés, afin de parer aux risques de moisissures et d'éviter d'importantes pertes.

​Les autorités invitent enfin les citoyens à rester à l'écoute des bulletins actualisés et à suivre scrupuleusement les conseils des services agricoles à travers les canaux officiels de l'agence. Un prochain point de situation permettra de suivre de près l'évolution de cet épisode climatique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Anacim annonce des pluies fines à faibles sur l'ensemble du territoire du 17 au 20 novembre 2026, dues à une descente d'air frais. - Les précipitations toucheront d'abord l'Est, Kaffrine et le Sud, puis le Centre (18-20 novembre) et le Nord (19-20 novembre), avec un paroxysme entre le 18 et le 20. - L'agence appelle à la vigilance, notamment dans le secteur agricole, et recommande d'abriter les récoltes sèches et le fourrage coupé.