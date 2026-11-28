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Auteur: Senewebnews-RP

Grand Bal : la grosse surprise de Youssou Ndour

La date du prochain Grand Bal est connue. Youssou Ndour et le Super Étoile donnent rendez-vous au public le 2 janvier à Dakar Aréna, pour une édition 2027 placée sous le thème : «Célébrons nos Gaïndés».

La grande surprise sera l’hommage rendu aux sportifs sénégalais qui ont fait rayonner le pays, toutes disciplines confondues. Les Lions du football, confirmés champions d’Afrique par le Tribunal arbitral du sport (TAS), ainsi que les 12 jeunes médaillés des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), dont 5 en or et 7 en bronze, seront particulièrement à l’honneur. Les Lionceaux U17, champions d’Afrique en titre et actuellement engagés dans la Coupe du monde au Qatar, pourraient également être de la fête.

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«Quels Gaïndés fouleront la scène ? Quelles surprises le maître de cérémonie réserve-t-il ? Mystère !» L’Observateur laisse ainsi planer le suspense. Une chose est toutefois certaine, assure le quotidien du Groupe futurs médias : «Youssou Ndour les fera danser.»

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le prochain Grand Bal de Youssou Ndour et du Super Étoile aura lieu le 2 janvier à Dakar Aréna, pour une édition 2027 sur le thème «Célébrons nos Gaïndés». - La grande surprise sera un hommage aux sportifs sénégalais, dont les Lions du football, les 12 médaillés des JOJ et possiblement les Lionceaux U17. - L’Observateur entretient le suspense sur les Gaïndés qui fouleront la scène et les surprises du maître de cérémonie.