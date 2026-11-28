Grand Bal : la grosse surprise de Youssou Ndour
La date du prochain Grand Bal est connue. Youssou Ndour et le Super Étoile donnent rendez-vous au public le 2 janvier à Dakar Aréna, pour une édition 2027 placée sous le thème : «Célébrons nos Gaïndés».
La grande surprise sera l’hommage rendu aux sportifs sénégalais qui ont fait rayonner le pays, toutes disciplines confondues. Les Lions du football, confirmés champions d’Afrique par le Tribunal arbitral du sport (TAS), ainsi que les 12 jeunes médaillés des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), dont 5 en or et 7 en bronze, seront particulièrement à l’honneur. Les Lionceaux U17, champions d’Afrique en titre et actuellement engagés dans la Coupe du monde au Qatar, pourraient également être de la fête.
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«Quels Gaïndés fouleront la scène ? Quelles surprises le maître de cérémonie réserve-t-il ? Mystère !» L’Observateur laisse ainsi planer le suspense. Une chose est toutefois certaine, assure le quotidien du Groupe futurs médias : «Youssou Ndour les fera danser.»
Commentaires (5)
Effacer son passé partisan.
Faire oublier que ses employés n’ont plus de salaire alors qu’il proclamait qu’il était milliardaire et avait créé 1000 emplois…
Il y a beaucoup, beaucoup d’imposteurs dans ce pays.
Ça va quoi, basta, gaçi, abana, DIÈKHNA TAKA.
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