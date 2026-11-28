Musique

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

« Jappal » : Aby Ndour transforme le drame de Aby’s Garden en chanson

Après l’incendie dévastateur de son restaurant Aby’s Garden, Aby Ndour revient en musique avec « Jappal ». Un remix chargé d’émotion, porté par des images du sinistre et un message de résilience.

C’est un retour en musique particulièrement chargé d’émotion. Ce vendredi 27 novembre 2026, Aby Ndour a dévoilé le clip de « Jappal », un remix de son titre sorti en 2011. Mais cette nouvelle version dépasse largement le cadre d’une simple reprise. Elle porte les stigmates d’un drame personnel et se transforme en véritable cri du cœur.

Dans le clip, l’artiste fait le choix de la vérité et de la pudeur. Les images de l’incendie qui a ravagé son restaurant, Aby’s Garden, sur la Corniche Ouest de Dakar, sont intégrées à la vidéo. Les dégâts, les décombres et les traces laissées par les flammes rappellent brutalement l’ampleur de la catastrophe.

Initialement consacré aux jeunes candidats à l’émigration clandestine et aux drames survenus en mer, « Jappal » prend aujourd’hui une nouvelle dimension. Le morceau devient un hommage aux victimes, à leurs familles, mais également à toutes les personnes frappées par les épreuves de la vie et contraintes de se reconstruire.

À travers cette chanson, la sœur de Youssou Ndour semble livrer une part de son intimité. La douleur de la perte, le choc et la volonté de ne pas baisser les bras se mêlent à une musique qui résonne désormais autrement. Aby Ndour ne se contente pas de signer son retour, elle transforme une épreuve douloureuse en expression artistique et en message d’espoir.

Le 9 août, Aby’s Garden part en fumée

Le dimanche 9 août 2026, à 7h14, tout bascule. Les gardiens d’Aby’s Garden alertent Aby Ndour : un départ de feu vient de se déclarer dans son établissement. À son arrivée, le sinistre a déjà pris une ampleur considérable. Les sapeurs-pompiers interviennent entre 8h et 9h, mais les flammes ont causé des dégâts considérables. Le restaurant est ravagé, laissant derrière lui un paysage de désolation.

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Si aucune perte en vie humaine n’est enregistrée, le bilan matériel est particulièrement lourd. Les pertes sont estimées à des centaines de millions de francs CFA.

Au-delà des dégâts matériels, cette catastrophe frappe également de plein fouet les dizaines d’employés du restaurant, brutalement privés de leur outil de travail et de leurs revenus.

Avec « Jappal », Aby Ndour donne une autre résonance à ce drame. Une manière de raconter sa douleur, de rendre hommage à ceux qui ont été touchés et, surtout, de rappeler qu’après les flammes, il reste parfois la force de se relever.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aby Ndour a dévoilé le 27 novembre 2026 le clip de « Jappal », un remix de son titre sorti en 2011. - Le clip intègre des images de l'incendie qui a ravagé son restaurant Aby's Garden à Dakar le 9 août 2026. - Initialement consacré aux candidats à l'émigration clandestine, « Jappal » devient un hommage aux victimes et un message de résilience.