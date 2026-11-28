Musique

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Musique : Safary et Kaby affolent la toile avec « BENDO »

Le nouveau clip de Safary en featuring avec Kaby, intitulé « BENDO », connaît un démarrage fulgurant. Mis en ligne le samedi 21 novembre 2026, le morceau a déjà franchi la barre des 227 000 vues sur YouTube en quelques jours.

Une performance qui témoigne de l’engouement suscité par cette collaboration, portée par une identité musicale affirmée et une esthétique visuelle qui fait la part belle à la Casamance. Avec « BENDO », Safary et Kaby proposent un cocktail afro-pop rythmé, taillé pour faire danser.

Au-delà de la musique, c’est surtout l’identité culturelle mise en avant dans le clip qui retient l’attention. Les références à la Casamance, ses couleurs, son esthétique et son univers culturel donnent à « BENDO » une dimension particulière.

Entre scènes de rue en plein jour, ambiance festive nocturne et séquences sur la plage, le clip déroule un univers visuel qui mêle modernité, fête et enracinement culturel. Une manière pour Safary et Kaby de célébrer la richesse culturelle casamançaise tout en la mettant en lumière auprès d'un public plus large.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne manquent pas. Les internautes saluent la collaboration, l’ambiance du morceau et l’identité visuelle du clip. Avec plus de 227 000 vues en quelques jours, « BENDO » s'impose déjà comme l'une des sorties musicales qui font parler.

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, Safary et Kaby semblent avoir trouvé la bonne formule : un son entraînant, une esthétique assumée et une touche culturelle qui fait toute la différence. « BENDO » n’est donc pas qu’un nouveau clip. C’est aussi une vitrine de la Casamance, portée par une collaboration qui fait vibrer la toile.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le clip « BENDO » de Safary en featuring avec Kaby, mis en ligne le samedi 21 novembre 2026, a dépassé les 227 000 vues sur YouTube en quelques jours. - Le morceau est un cocktail afro-pop rythmé, et le clip met en avant l'identité culturelle de la Casamance à travers ses couleurs, son esthétique et son univers culturel. - Sur les réseaux sociaux, les internautes saluent la collaboration, l'ambiance du morceau et l'identité visuelle du clip.