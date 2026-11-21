Afrique du Sud : décès de l'ancienne vice-présidente Phumzile Mlambo-Ngcuka
De nombreux hommages ont été rendus samedi, en Afrique du Sud et par l'ONU, à Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne vice-présidente du pays et directrice d'ONU Femmes, décédée à l'âge de 71 ans.
Mme Mlambo-Ngcuka s'est éteinte vendredi des suites de complications liées à une intervention médicale subie il y a une quinzaine de jours, a indiqué sa famille dans un communiqué relayé par le groupe audiovisuel public SABC.
Phumzile Mlambo-Ngcuka a été la première femme à occuper le poste de vice-présidente de l'Afrique du Sud, de 2005 à 2008, sous la présidence de Thabo Mbeki. Membre de l'ANC, elle avait précédemment occupé plusieurs postes ministériels.
Elle a également dirigé ONU Femmes, l'agence des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, de 2013 à 2021.
"Nos cœurs sont profondément attristés et brisés d'avoir perdu une telle femme dirigeante, si dynamique, pour notre pays", a déclaré le président Cyril Ramaphosa, sur SABC.
"Elle a vraiment porté haut le drapeau des femmes, non seulement les femmes d'Afrique du Sud et d'Afrique, mais les femmes du monde entier", a-t-il ajouté.
Dans un message de condoléances publié sur X, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a salué la mémoire de Mme Mlambo-Ngcuka, la qualifiant de "championne de toujours des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles".
"Elle était convaincue que l'égalité des sexes n'est pas une faveur à accorder, mais un droit à revendiquer", a-t-il déclaré.
Dans une interview accordée à la SABC, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohammed, a rappelé les interventions de Mme Mlambo-Ngcuka en faveur des femmes et des filles en Afghanistan, en République démocratique du Congo (RDC) et au Nigeria.
"Elle a repoussé les limites et je pense que c'est grâce à elle que nous avons acquis la confiance nécessaire pour agir comme nous le faisons aujourd'hui, en suivant ses pas", a-t-elle affirmé.
Dans un communiqué publié sur X, Mme Mohammed a déclaré que Mme Mlambo-Ngcuka "s'est battue pour le leadership des femmes jusqu'à la fin", et notamment en appelant à ce qu'une femme succède à M. Guterres au poste de secrétaire général de l'ONU, à l'issue de son second mandat, le 31 décembre prochain.
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