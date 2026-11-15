Nécrologie

Auteur: Lamine Ndiaye

Dahra Djoloff : Ousseynou Niang, responsable des jeunes du parti Rewmi, décède dans un accident de la route

​Le parti Rewmi d’Idrissa Seck est en deuil suite au décès accidentel du responsable des jeunes de la formation politique dans la commune de Dahra. Ousseynou Niang a finalement succombé à ses blessures à l’hôpital régional de Thiès, dans la nuit d'hier, après un accident de la circulation survenu vendredi à l'entrée de Fatick.

​Âgé d'une trentaine d'années, le défunt avait fait ses débuts politiques au sein du Parti socialiste avant de rallier le parti d’Idrissa Seck par l’intermédiaire du ministre Aly Saleh Diop. Sa disparition brutale plonge ses proches, ses compagnons de parti et l'ensemble de la communauté de Dahra Djoloff dans une profonde tristesse.

​Ses obsèques sont prévues ce dimanche à Dahra Djoloff, suivies de l'inhumation après la prière de 17h.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ousseynou Niang, responsable des jeunes du parti Rewmi à Dahra, est décédé à l'hôpital régional de Thiès après un accident survenu vendredi à l'entrée de Fatick. - Âgé d'une trentaine d'années, il avait débuté au Parti socialiste avant de rallier Rewmi via le ministre Aly Saleh Diop. - Ses obsèques sont prévues ce dimanche à Dahra Djoloff, suivies de l'inhumation après la prière de 17h.