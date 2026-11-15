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Nécrologie

Dahra Djoloff : Ousseynou Niang, responsable des jeunes du parti Rewmi, décède dans un accident de la route

Auteur: Lamine Ndiaye

2805 Lectures 4 Commentaires | English
Dahra Djoloff : Ousseynou Niang, responsable des jeunes du parti Rewmi, décède dans un accident de la route

Dahra Djoloff : Ousseynou Niang, responsable des jeunes du parti Rewmi, décède dans un accident de la route

​Le parti Rewmi d’Idrissa Seck est en deuil suite au décès accidentel du responsable des jeunes de la formation politique dans la commune de Dahra. Ousseynou Niang a finalement succombé à ses blessures à l’hôpital régional de Thiès, dans la nuit d'hier, après un accident de la circulation survenu vendredi à l'entrée de Fatick.

​Âgé d'une trentaine d'années, le défunt avait fait ses débuts politiques au sein du Parti socialiste avant de rallier le parti d’Idrissa Seck par l’intermédiaire du ministre Aly Saleh Diop. Sa disparition brutale plonge ses proches, ses compagnons de parti et l'ensemble de la communauté de Dahra Djoloff dans une profonde tristesse.

​Ses obsèques sont prévues ce dimanche à Dahra Djoloff, suivies de l'inhumation après la prière de 17h.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Ousseynou Niang, responsable des jeunes du parti Rewmi à Dahra, est décédé à l'hôpital régional de Thiès après un accident survenu vendredi à l'entrée de Fatick. - Âgé d'une trentaine d'années, il avait débuté au Parti socialiste avant de rallier Rewmi via le ministre Aly Saleh Diop. - Ses obsèques sont prévues ce dimanche à Dahra Djoloff, suivies de l'inhumation après la prière de 17h.
Auteur: Lamine Ndiaye
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Commentaires (4)

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    dioms il y a 13 heures
    Oh ndessane, il ne verra pas le couronnement de Idrissa Seck comme président de la République en 2029. Que Fridawsi soit sa demeure éternelle
  • avatar
    Jambar1 il y a 13 heures
    Quelle tristesse. Firdawsi!
  • avatar
    Hé! il y a 13 heures
    📌 Qu'Ousseynou Niang repose en paix. Nous y passerons toutes et tous, sans exception. La mort frappe sans prévenir, sans crier gare. Elle s'en fiche qui t'es. Personne ne sait sur qui elle va tomber, quand, où, comment, pourquoi. Sauf que nous avons tendance à l'oublier tous les jours. Que Le Bon Dieu nous juge dans Sa Mansuétude le jour J.

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