Dahra Djoloff : Ousseynou Niang, responsable des jeunes du parti Rewmi, décède dans un accident de la route
Le parti Rewmi d’Idrissa Seck est en deuil suite au décès accidentel du responsable des jeunes de la formation politique dans la commune de Dahra. Ousseynou Niang a finalement succombé à ses blessures à l’hôpital régional de Thiès, dans la nuit d'hier, après un accident de la circulation survenu vendredi à l'entrée de Fatick.
Âgé d'une trentaine d'années, le défunt avait fait ses débuts politiques au sein du Parti socialiste avant de rallier le parti d’Idrissa Seck par l’intermédiaire du ministre Aly Saleh Diop. Sa disparition brutale plonge ses proches, ses compagnons de parti et l'ensemble de la communauté de Dahra Djoloff dans une profonde tristesse.
Ses obsèques sont prévues ce dimanche à Dahra Djoloff, suivies de l'inhumation après la prière de 17h.
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