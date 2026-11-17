Nécrologie

Auteur: Bernardin Patinvoh

il y a 14 heures

Décès de l’humoriste Cheick Oumar Ndiaye alias Paracétamol

C’est un grand talent qui s’éteint. Cheick Oumar Ndiaye, le célèbre comédien malien plus connu sous le sobriquet de Paracétamol est mort le vendredi 13 novembre 2026, victime d’un malaise lors d’un évènement culturel.

Natif de Folona (cercle de Kadiolo), l'homme avait été révélé au public grâce à ses prestations dans « Yélébougou », une émission humoristique diffusée sur la télévision nationale ORTM.

Il a joué dans plusieurs séries télévisées comme « Les rois de Ségou », « Dougouba Sigui », « Yèrèdon Bougou »

Doté de remarquables talents d’imitation et d’un sens de l’humour naturel, Paracétamol a joué dans plusieurs séries télévisées comme « Les rois de Ségou », « Dougouba Sigui » et « Yèrèdon Bougou ».

Dans un communiqué publié le weekend dernier, le ministre de la Culture du Mali, Mamou Daffé lui a rendu hommage, le décrivant comme un « artiste qui a consacré son talent à faire rire, sensibiliser et rapprocher les communautés ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’humoriste malien Cheick Oumar Ndiaye, alias Paracétamol, est mort le vendredi 13 novembre 2026, victime d’un malaise lors d’un évènement culturel. - Natif de Folona (cercle de Kadiolo), il a été révélé par l’émission humoristique « Yélébougou » diffusée sur l’ORTM et a joué dans plusieurs séries télévisées. - Le ministre de la Culture du Mali, Mamou Daffé, lui a rendu hommage dans un communiqué, le décrivant comme un « artiste qui a consacré son talent à faire rire, sensibiliser et rapprocher les communautés ».