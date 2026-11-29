Nécrologie

Auteur: Khady NDOYE

Décès de Sagar Coly : L’AMS présente ses condoléances à la famille du maire d'Oulampane

L’Association des maires du Sénégal (AMS) est en deuil. Sagar Coly, maire d'Oulampane, dans le département de Bignona, est décédé ce dimanche 29 novembre 2026 à Ziguinchor.

Dans un avis de décès, le président, les membres du bureau et l’ensemble des maires du Sénégal ont exprimé leur profonde tristesse à la suite de la disparition de leur collègue. L’AMS a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à ses amis, priant pour le repos éternel de son âme.