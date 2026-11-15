News Feed
Lundi 16 novembre 2026
à Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Nécrologie

L'ancien député Mamadou Lamine Diallo en deuil

Auteur: Seneweb news

8079 Lectures 4 Commentaires | English
L'ancien député Mamadou Lamine Diallo en deuil

L'ancien député Mamadou Lamine Diallo en deuil

Adama Diallo, fils de Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki et ancien député à l'Assemblée nationale, est décédé. La prière mortuaire et l’inhumation se dérouleront ce lundi 16 novembre.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction présente ses condoléances les plus attristées à l'honorable Mamadou Lamine Diallo, à sa famille et à ses proches.

Auteur: Seneweb news
Publié le:
Mis à jour le:
Tags

Articles connexes

Commentaires (4)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • avatar
    Alboury ⭐ Top commentaire il y a 11 heures
    Nos vives et sincères condoléances à Mr Diallo dont la voix nous manque dans le débat national. Ceux qui savent ne parlent plus. Ceux ne savent rien tiennent lke pavé. L'Assemblée Nationale devenue le lieu de tous les blocages de l'Exécutif et de facto de la nation entière
  • avatar
    Idiot il y a 9 heures
    Commentaire inapproprié pour cette circonstance si tragique !
  • avatar
    Hé! il y a 11 heures
    📌 Que le défunt repose en paix. Du courage à ses proches.
  • avatar
    Il vit encore ! il y a 3 heures
    M LD ce mec qui tirait chaque jour sur le Président Macky est devenu subitement silencieux face à toutes les dérives des gougnafiers . Je le croyais mort

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Penda Lagare En Larmes Face Aux Vidéos Virales : Madiambal Diagne évoque Une Plainte Pour Lui Venir En Aide
    Societe il y a 15 heures
  2. Post image
    2
    « Ça Suffit ! » : Alioune Tine Sermonne Diomaye Et Sonko
    Politique il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    « Si Ce Qui Se Tramait Contre Moi Avait Abouti… » : Les Révélations D'ousmane Sonko Sur Un Complot Déjoué
    Politique il y a 7 heures
  4. Post image
    4
    Diabète Et Obésité : Mounjaro, Ce Médicament Anti-obésité Qui Fait Rêver, Mais Reste Hors De Portée De Nombreux Sénégalais
    Sante il y a 18 heures
  5. Post image
    5
    "pastef Ne Croit Pas à La République" : Le Ministre Alioune Badara Dione Acte Sa Rupture Avec Sonko
    Politique il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Joj Dakar 2026 : Comment Les Jeux Ont Boosté L'économie Et L'image Du Sénégal
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    L'ancien Député Mamadou Lamine Diallo En Deuil
    Necrologie il y a 12 heures
  8. Post image
    8
    Dakar 2026 : Les Retombées Inégales Des Jeux Sur Les Artisans Et Commerçants
    Sport il y a 19 heures
  9. Post image
    9
    Sorties De Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko Livré Ses Vérités
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Italie : À 46 Ans, Ronaldinho Fait Son Retour Sur Les Terrains En Championnat !
    Sport il y a 8 heures

NÉCROLOGIE

Serigne Babacar CAMARA
Avis de DécèsSerigne Babacar CAMARADate de Deces: 19 octobre, 2026🤲 29 prières · 💬 35 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances