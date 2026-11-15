L'ancien député Mamadou Lamine Diallo en deuil
Adama Diallo, fils de Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki et ancien député à l'Assemblée nationale, est décédé. La prière mortuaire et l’inhumation se dérouleront ce lundi 16 novembre.
En cette douloureuse circonstance, la rédaction présente ses condoléances les plus attristées à l'honorable Mamadou Lamine Diallo, à sa famille et à ses proches.
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