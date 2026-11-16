Nécrologie

Auteur: AFP

Mexique : Décès de Miguel Angel Félix Gallardo, l’ancien « chef des chefs » du narcotrafic, immortalisé dans la série « Narcos »

L'artisan de l'émergence des grands cartels du Mexique, "le chef des chefs" Miguel Ángel Félix Gallardo, est mort dimanche à l'hôpital après avoir passé 37 ans derrière les barreaux pour narcotrafic et assassinat.

À la fin des années 1970, cet ancien policier a été l'un des fondateurs du cartel de Guadalajara, considéré comme la première grande organisation criminelle du pays, qui a établi les bases du mode opératoire des bandes actuelles.

Considéré comme l'un des chefs du narcotrafic les plus puissants, il purgeait deux peines totalisant 77 ans de prison et était incarcéré depuis 1989.

Il est présent dans l'imaginaire populaire grâce à "Narcos : Mexico", une série de Netflix dans laquelle l'acteur mexicain Diego Luna lui prête ses traits.

Félix Gallardo, 80 ans, avait été transféré vendredi depuis sa prison pour être soigné en urgence, selon les autorités de l'État de Jalisco (ouest).

Le narcotrafiquant présentait après son hospitalisation "une faible oxygénation, une altération de l'état de conscience et une désorientation", selon un communiqué.

"Après être resté sous observation avec un pronostic réservé, il est décédé ce 15 novembre dans l'établissement hospitalier", de même source. "Il a présenté une défaillance multiviscérale, ce qui a entraîné son décès vers 14H00" (20H00 GMT).

- Ancien policier -

Félix Gallardo était originaire de l'État de Sinaloa, où il est né le 8 janvier 1946. Son entrée dans le crime s'est faite en parallèle de sa carrière dans la police d'État, puis dans la police fédérale.

Il a même été garde du corps d'un gouverneur de Sinaloa, ce qui, selon des spécialistes, l'aurait aidé à bénéficier de la complicité et de la protection d'importants responsables politiques.

Le baron de la drogue a été le partenaire d'un autre narcotrafiquant, Rafael Caro Quintero, avec lequel, aux côtés d'autres chefs criminels, il a uni les bandes qui se livraient au trafic vers les États-Unis et a forgé le cartel de Guadalajara.

Cette organisation a été un "modèle hégémonique" et a posé "les bases de presque toutes les activités actuelles de trafic de drogue", indique le site spécialisé dans le narcotrafic Insight Crime.

Félix Gallardo "s'est associé à des trafiquants colombiens comme Pablo Escobar" et c'est lui qui contrôlait le narcotrafic "à la frontière avec les États-Unis", ajoute le site.

La bande de Guadalajara contrôlait la pègre dans le pays, de sorte que Félix Gallardo a également été appelé "Le Parrain" ou "Le chef des chefs".

Il a par ailleurs joué un rôle clé dans l'orientation du trafic de drogue au Mexique vers la cocaïne.

- La chute -

Le cartel a été responsable de l'enlèvement, de la torture et de l'assassinat, en février 1985, d'Enrique Camarena Salazar, agent infiltré de l'agence antidrogue des États-Unis (DEA).

Washington a fait pression sur le Mexique pour capturer les responsables. Rafael Caro Quintero, l'autre chef du cartel de Guadalajara, a été arrêté en 1985. Il est détenu aux États-Unis, accusé de meurtre et de narcotrafic.

Félix Gallardo a été capturé en 1989 et condamné à 37 ans de prison pour l'assassinat de l'agent. Il purgeait une autre peine de 40 ans pour narcotrafic.

Ces dernières années, sa santé s'est nettement détériorée en raison d'une vingtaine de pathologies, notamment l'hypertension, le diabète et la surdité.

En 2022, le président de l'époque, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré qu'il allait "vraiment mal".

Un juge a recommandé son placement en résidence surveillée, mais des problèmes techniques liés au dispositif de surveillance électronique ont empêché son transfert.

Il purgeait sa peine à la prison de Puente Grande, dans l'État de Jalisco. D'après les spécialistes, il aurait continué à diriger, au moins un temps, ses activités criminelles pendant son incarcération.

Le cartel de Guadalajara a implosé dans les années 1990 et ses chefs locaux ont formé des cartels régionaux, parmi lesquels celui de Sinaloa, porté par Joaquín "El Chapo" Guzmán et Ismael "El Mayo" Zambada, condamnés à l'emprisonnement à perpétuité aux États-Unis.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Miguel Ángel Félix Gallardo, ancien policier et cofondateur du cartel de Guadalajara, est mort dimanche à l'hôpital à 80 ans après 37 ans de détention. - Il purgeait deux peines totalisant 77 ans de prison et avait été transféré vendredi de la prison de Puente Grande pour être soigné en urgence. - Il est incarné par Diego Luna dans la série Netflix « Narcos : Mexico ».