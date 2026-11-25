Nécrologie : décès de l'acteur nigérian Pete Edochie, légende de Nollywood
Le cinéma nigérian et africain est en deuil. L’acteur Pete Edochie, figure emblématique de Nollywood, est décédé ce mercredi 25 novembre 2026 à Enugu, au Nigeria, à l’âge de 79 ans. Selon les informations communiquées, le comédien s'est éteint après une longue bataille contre un cancer de la prostate.
Considéré comme l’un des monuments du cinéma nigérian, Pete Edochie a marqué plusieurs générations de téléspectateurs africains par sa voix grave, son jeu imposant, ses expressions empreintes de sagesse et sa maîtrise des proverbes.
Il s’est particulièrement illustré dans la série télévisée Things Fall Apart, adaptation du roman de Chinua Achebe, dans laquelle il incarnait Okonkwo. Ce rôle lui a permis de s’imposer comme l’une des figures les plus respectées du paysage audiovisuel nigérian.
Avant de devenir une star du cinéma, Pete Edochie avait fait carrière dans la radiodiffusion, à partir de 1967. Il a ensuite enchaîné les productions cinématographiques, incarnant notamment des chefs traditionnels, des patriarches et des figures d'autorité.
Sa contribution à l'industrie du divertissement lui avait valu plusieurs distinctions, dont le titre de Member of the Order of the Niger (MON), décerné en 2003.
Avec sa disparition, Nollywood perd l'une de ses figures les plus emblématiques, dont l'héritage artistique dépasse largement les frontières du Nigeria.
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