Nécrologie

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Nécrologie : décès de l'acteur nigérian Pete Edochie, légende de Nollywood

​Le cinéma nigérian et africain est en deuil. L’acteur Pete Edochie, figure emblématique de Nollywood, est décédé ce mercredi 25 novembre 2026 à Enugu, au Nigeria, à l’âge de 79 ans. Selon les informations communiquées, le comédien s'est éteint après une longue bataille contre un cancer de la prostate.

​Considéré comme l’un des monuments du cinéma nigérian, Pete Edochie a marqué plusieurs générations de téléspectateurs africains par sa voix grave, son jeu imposant, ses expressions empreintes de sagesse et sa maîtrise des proverbes.

​Il s’est particulièrement illustré dans la série télévisée Things Fall Apart, adaptation du roman de Chinua Achebe, dans laquelle il incarnait Okonkwo. Ce rôle lui a permis de s’imposer comme l’une des figures les plus respectées du paysage audiovisuel nigérian.

​Avant de devenir une star du cinéma, Pete Edochie avait fait carrière dans la radiodiffusion, à partir de 1967. Il a ensuite enchaîné les productions cinématographiques, incarnant notamment des chefs traditionnels, des patriarches et des figures d'autorité.

​Sa contribution à l'industrie du divertissement lui avait valu plusieurs distinctions, dont le titre de Member of the Order of the Niger (MON), décerné en 2003.

​Avec sa disparition, Nollywood perd l'une de ses figures les plus emblématiques, dont l'héritage artistique dépasse largement les frontières du Nigeria.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'acteur nigérian Pete Edochie est décédé le mercredi 25 novembre 2026 à Enugu, à l'âge de 79 ans, après une longue bataille contre un cancer de la prostate. - Il s'est illustré dans la série Things Fall Apart, adaptation du roman de Chinua Achebe, où il incarnait Okonkwo. - Avant sa carrière cinématographique débutée après 1967 dans la radiodiffusion, il avait reçu le titre de Member of the Order of the Niger (MON) en 2003.