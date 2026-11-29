Oulampane : le maire Sagar Coly a finalement succombé à ses blessures
Le maire de la commune d’Oulampane, Sagar Coly, est décédé des suites de ses blessures après avoir été grièvement brûlé lors d’une violente agression à son domicile familial.
Admis en réanimation à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor, où il bénéficiait de soins intensifs dans l’attente de son transfert vers la capitale, l’édile a finalement succombé à ses blessures.
Commentaires (72)
pour répondre à ton commentaire combien de femmes ont trouvé des hommes sans salaire les ont épousé soutenus après c'est la trahison assuré . Fais un sondage aitour de toi .Tu penses qu'elles hommes sont reconnaissants et que toutes les femmes sont matérialistes et ne soutiennent pas leurs maris
Elle a assassiné gratuitement son mari, le Maire de toute une Commune. Sûr maintenant que la Satan est une Femme.
Cette femme est vraiment une très mauvaise personne..diabolique
Paix à l'âme de ce vaillant maire
Ceux qui décèdent par le 🔥 sont des Chahide ils entrent directement au paradis.
Que son âme repose en paix.🙏
Toute sa descendance vient d'etre salie pour des décennies. Ce type de femme ne devait jamais se marier. Elle n'a pas le cœur ni la mentalité d'une bonne femme. Elle va souffrir à la fin de sa vie, de remords et de regrets. Une triste histoire de jalousie violente.
Si tu n,as pas de securite' dans ta propre chambre a' coucher, ou' peut tu aller la chercher?
Les Coly d'Oulampane viennent notamment de Sindian, Soutou ou Tendimane. Une migration plus ancienne depuis le Gabou ou le Pakao.
Il est mort avec la noblesse de ses origines.
Qu'il repose en Paix.
Amine
Coly.
Inalilahi firdawsi
Ndeyssaane
PUISSE ALLAH SWT lui accorde sa clémence Amine
J'imagine comment il a souffert, je n'ai cessé de penser à lui après cet incident.
Que le paradis soit sa dernière demeure.
Elles veulent changer les lois divines il faut qu on les remette a leur place .
Vous voulez etre des hommes partez en occident .
Tokk xarr les féministes sur la femme qui a tué son fils a toiba dane manou jespere kelles prendront parole
Les responsables de Pasteef ont tous pris une deuxième femme quelques mois après leurs nominations ou élections.
Condamnation sans réserve de cet acte indigne et ignoble..
Au delà, il y a sans doute un problème avec nos structures sanitaires.
Dans toute une région, on ne peut pas prendre en charge certaines brûlures.
Et à Dakar, on nous indique qu'il n y aurait que 3 lits à l hôpital principal pour prendre en charge certains types de brûlures.
Pendant ce temps, les autorités font de la politique politicienne comme leurs prédécesseurs.
Soutien de principe.
God help us 🙏
Son épouse a commis un crime atroce. Elle le paiera très cher.
Les féministes vont se taire pendant quelques temps.
L’ a t il trompé
Si oui l infidélité est puni donc la femme doit être considérée comme une victime qui au moment des faits ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales
Si non exécution pour elle car à part l infidélité rien ne justifie qu on tue notre partenaire
Je suis divorcé il y’a 8 ans. Entretemps remarié à une toubab religieusement. Ca me suffit largement
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