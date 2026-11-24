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Auteur: Bernardin Patinvoh

Bénin : Un couple de célébrités TV fait jaser sur les réseaux sociaux

Au Bénin, rares sont ceux qui ignorent tout d’eux. Steve et Inès Facia sont un couple de célébrités TV très populaire dans le pays . Steve a bâti sa réputation en animant sur la télévision nationale des émissions à fortes audiences comme "Weekend Matin".

Son épouse Inès, était la figure centrale du "Club des fans", un programme jeunesse lancé en 2003 et qui a marqué toute une génération. Aujourd’hui, elle est la directrice de "Bénin TV Junior", la chaîne de télévision publique béninoise dédiée aux enfants et aux adolescents.

Elle a récemment confié dans un podcast animé par Déborah Mutund que plus rien n'allait dans son couple et qu'elle avait entrepris de divorcer.

« Aujourd’hui, je suis parti de la maison et j’ai demandé le divorce »

« J’ai dans mon ménage aimé au prix de ma solitude. Je l’aime tellement qu' il n’y a rien qui puisse un jour nous séparer. Sauf que l’amour ne doit pas être une performance solitaire…Aujourd’hui, je suis parti de la maison et j’ai demandé le divorce.», a déclaré l’animatrice télé.

Elle justifie sa décision par les 38 infidélités connues de son mari.

La dernière, ou plutôt, celle qui a été la goutte d’eau de trop dans le vase est cette aventure entre son mari et une auxiliaire de pharmacie.

« Je suis parti de la maison parce que le 14 février 2025, je reçois avec insistance des messages, et j’appelle Steve. Il était 06H 05 du matin. Je l’appelle et je lui dis : « tu es où? ». Il dit : « Depuis qu’on est marié , ça fait 24 ans, tu ne m’a jamais demandé où j’étais ». Et j’ai dit : « Aujourd’hui j’ai de bonnes raisons de te demander où tu es ». La personne (qui m’envoie les messages) me dit : « Il est à Gbèdjromédé, un quartier de Cotonou, dans une maison, portail rouge. Il est avec une nana. Et ça fait 7 ans qu’il est avec cette nana. La nana, elle est auxiliaire dans une pharmacie, et tous les matins, il va chercher la nana pour l’amener au boulot, dans sa pharmacie et les soirs, il va la chercher, pendant que moi j’étais sur le "Cœur des femmes" (une émission diffusée sur Canal +), avec ma voiture », a raconté Inès Facia.

« Il est entré en mode rancune »

Elle dit avoir vraiment décidé de tout arrêter le jour où son mari a fait savoir qu’il ne "quittera jamais" cette auxiliaire de pharmacie, "même si le monde se brisait en mille morceaux".

Depuis le "10 juin 2025, Steve n’adresse plus la parole" à sa femme. « Il est entré en mode rancune », affirme celle-ci avant de conclure par une émouvante phrase de Charles Aznavour : « Désormais vous ne nous verrez plus ensemble comme un couple ».

Ces confidences de la célèbre présentatrice télé ont suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux au Bénin et ailleurs dans la diaspora. Beaucoup d’internautes sont tombés à bras raccourcis sur Steve, lui reprochant ses multiples infidélités, tout en apportant leur soutien à Inès. D’autres ont estimé qu’il ne fallait pas être expéditif dans le jugement et que ce serait prudent d'écouter d'abord la version de Steve.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Inès Facia, directrice de "Bénin TV Junior", a annoncé dans un podcast animé par Déborah Mutund avoir quitté le domicile conjugal et demandé le divorce. - Elle justifie sa décision par les 38 infidélités connues de son mari Steve, la dernière étant une aventure avec une auxiliaire de pharmacie. - Ces confidences ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup reprochant à Steve ses infidélités et soutenant Inès, d'autres appelant à écouter d'abord sa version.