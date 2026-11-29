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Auteur: afrikmag

Chinedu Ikedieze révèle avoir failli mettre fin à ses jours pour cette raison

L’acteur de Nollywood, Chinedu Ikedieze, a révélé que des années de moqueries sur sa taille l’avaient poussé, enfant, à envisager le suicide, mais que les conseils de sa mère l’avaient aidé à s’accrocher à la vie.

L’acteur, plus connu sous le nom d’Aki, a fait cette révélation lors d’une interview, en racontant comment il avait eu des difficultés avec sa taille après qu’un médecin ait annoncé à sa mère qu’il souffrait d’un retard de croissance lorsqu’il avait environ neuf ans.

Il a déclaré avoir commencé à se douter de quelque chose lorsque son jeune frère est devenu plus grand que lui à l’âge de six ans.

L’explication du médecin lui permit plus tard de mettre un nom sur son problème, mais elle marqua aussi le début d’une période douloureuse où sa taille devint la cible de moqueries.

Ikedieze a déclaré que ses camarades de classe et même ses frères et sœurs se moquaient de lui, ce qui l’a profondément affecté.

Il se souvenait avoir pleuré à plusieurs reprises à cause des insultes qu’on lui lançait et du sentiment d’injustice qu’il éprouvait.

« Il y a eu des moments où j’ai pensé à en finir », a-t-il déclaré, admettant qu’il n’avait jamais parlé de ces pensées à ses parents.

L’acteur a remercié sa mère de l’avoir aidé à traverser cette période difficile, expliquant qu’elle lui rappelait constamment de se concentrer sur ses études car c’était la meilleure voie qui s’offrait à lui.

Il se souvenait comment elle l’avait mis en garde contre les emplois physiquement exigeants et l’avait encouragé à étudier, lui disant que l’éducation pourrait l’aider à devenir un homme accompli.

Ikedieze a déclaré qu’il s’accrochait aux paroles de sa mère chaque fois que des pensées négatives lui venaient à l’esprit, décidant de continuer à étudier et de voir où ses études le mèneraient.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Chinedu Ikedieze a révélé que des années de moqueries sur sa taille l'avaient poussé, enfant, à envisager le suicide. - Il a raconté que ses camarades de classe et même ses frères et sœurs se moquaient de lui, ce qui l'a profondément affecté. - Il a remercié sa mère de l'avoir aidé à traverser cette période en l'encourageant à se concentrer sur ses études.