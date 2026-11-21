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Auteur: AFRIKMAG

Davido explique pourquoi sa famille vit à Atlanta

Le chanteur évoque les rassemblements devant chez lui et son souhait de protéger l’intimité de ses enfants.

Davido a expliqué pourquoi il a choisi d’installer ses enfants et sa famille à Atlanta, aux États-Unis. Dans le podcast Afrobeats Unfiltered, le chanteur nigérian a mis en avant une préoccupation très concrète : les rassemblements fréquents devant sa résidence au Nigeria.

L’artiste, de son vrai nom David Adeleke, affirme que cette présence permanente rend difficile la vie familiale à l’abri des regards. Il souhaite que ses enfants grandissent à distance de l’attention que suscite sa célébrité.

Plus de cent personnes devant une de ses maisons

D’après son témoignage, l’une de ses résidences attire habituellement plus d’une centaine de personnes à l’extérieur. C’est cette affluence qu’il cite pour expliquer son choix de faire vivre sa famille à Atlanta.

Ce chiffre est celui avancé par le chanteur. Ses propos décrivent la pression du public autour de son domicile, sans faire état d’un incident précis ayant directement provoqué le déménagement.

Protéger les enfants sans rompre avec le Nigeria

Davido présente cette décision comme une manière de séparer sa vie de père de son exposition professionnelle. L’enjeu, dans son récit, n’est pas simplement de vivre à l’étranger, mais de disposer d’un cadre où ses enfants sont moins confrontés aux rassemblements autour de leur maison.

Le chanteur dit rester attaché au Nigeria et y poursuivre sa carrière. L’installation familiale à Atlanta ne doit donc pas être présentée comme un abandon de son pays ou un arrêt de ses activités musicales sur place.

Ces confidences expliquent un choix de vie déjà effectué. Elles ne donnent pas de date précise au déménagement et ne constituent pas l’annonce d’un départ réalisé ce jeudi.

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