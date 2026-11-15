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Auteur: seneweb news

« Joyeux anniversaire, Nafassi » : La touchante déclaration d'amour de Fatima Sylla à son époux, le député Abdoulaye Sylla

Loin des joutes politiques et des sphères économiques, c'est sous le signe de l'émotion et de l'intimité que se conjugue l'actualité du couple Sylla. À l'occasion de l'anniversaire de son mari, le député et homme d'affaires Abdoulaye Sylla, Fatima Sylla a publié une magnifique déclaration d'amour, saluant l'homme, le père et le pilier de leur foyer.

Dans ce message, elle revient sur les épreuves traversées et la constance de son époux : « Quand je pense à l'amour aujourd'hui, je pense à toi : à la façon dont tu es resté quand c'était difficile, dont tu m'as choisie les jours où je n'étais pas facile à aimer, dont tu as bâti quelque chose de durable à partir de mille petits moments fidèles », écrit-elle, avant d'ajouter : « Tu portes en silence des fardeaux pour que les autres aient moins à porter. Je te vois, et je te remercie

».

Évoquant leurs enfants, Fatima Sylla met en lumière l'exemplarité d'Abdoulaye Sylla dans son rôle de père : « Ils apprennent ce que signifie être aimé sans condition, parce que tu les aimes ainsi. Ils apprennent que la force peut être douce, et qu'un homme peut être à la fois solide et tendre ».

Concluant sa déclaration par des mots d'une profonde affection, elle réaffirme son attachement indéfectible : « Tu es mon foyer, ma paix, ma plus grande bénédiction, et la réponse à des prières que je ne savais même pas formuler. Merci de m'aimer. Merci de nous aimer. Merci d'être exactement celui que tu es ». Une attention chaleureuse complétée par un clin d'œil des enfants, qui rappellent que leur père reste « leur personne préférée au monde entier ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Fatima Sylla a publié une déclaration d'amour à son époux Abdoulaye Sylla, député et homme d'affaires, à l'occasion de son anniversaire. - Elle y salue l'homme, le père et le pilier du foyer, revenant sur les épreuves traversées et la constance de son époux. - Les enfants rappellent que leur père reste « leur personne préférée au monde entier ».