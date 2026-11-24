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Auteur: Senewebnews-RP

Sacré meilleur acteur : pourquoi Arfang Sané pense déjà à la retraite

Sacré meilleur acteur aux Galsen Urban Awards, Arfang Sané pense pourtant à mettre un terme à sa carrière. Une perspective inattendue pour un comédien qui marque actuellement les esprits dans la peau de Mamad, dans la saison 2 de Fasséma. Dans un entretien accordé à L’Observateur, l’acteur revient sur les raisons qui le poussent à envisager la sortie.

Première raison : l’usure artistique. Depuis un an à un an et demi, Arfang Sané ressent une réelle lassitude face au manque de diversité des rôles qui lui sont proposés. « Je m’ennuyais. Ce travail, qui me permet d’explorer l’être humain, devenait monotone », confie-t-il. À ses yeux, l'intérêt du métier réside justement dans la possibilité d'incarner des personnages qui le bousculent et le poussent hors de sa zone de confort.

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Le rôle de Mamad a toutefois rebattu les cartes. D’abord réticent à l’idée de rejoindre cette deuxième saison, le comédien a finalement été séduit par la complexité du personnage. « C’était le challenge qui me manquait et qui me poussait vers la retraite », explique-t-il. Une expérience qui lui a redonné, au moins momentanément, l’envie de poursuivre sa carrière.

Mais ce répit pourrait être de courte durée. « J’envisage la retraite dans deux ans au plus tard, si les choses ne changent pas comme je le souhaite », prévient-il, tout en précisant que sa décision n’est pas encore définitive.

À cette lassitude artistique s’ajoute l’instabilité économique du secteur. « Ce métier fonctionne parfois comme un marché boursier », glisse-t-il, avant d’ajouter : « On peut enchaîner deux projets, puis rester neuf mois sans travailler. »

Une irrégularité difficile à concilier avec les responsabilités personnelles et familiales. « Pour un adulte qui gère ses parents, sa famille, ses objectifs, c’est très difficile », souligne-t-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Arfang Sané, sacré meilleur acteur aux Galsen Urban Awards, envisage de mettre un terme à sa carrière. - Il évoque une usure artistique due au manque de diversité des rôles proposés, mais le rôle de Mamad dans la saison 2 de Fasséma lui a redonné l'envie de poursuivre. - Il prévoit la retraite dans deux ans au plus tard si les choses ne changent pas, en raison aussi de l'instabilité économique du secteur.