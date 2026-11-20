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Auteur: Bernardin PATINVOH

USA : Le chanteur Bruno Mars est en deuil

Le célèbre chanteur américain Peter Eugène Hernandez, plus connu sous le nom de Bruno Mars a annoncé hier jeudi 19 novembre sur Instagram, le décès de son père Peter Hernandez à l’âge de 74 ans. Sur la photo d’illustration, on le voit enlacer M. Hernandez, allongé sur un lit d’hôpital.

L’artiste était très proche de son père.

« Il était le meilleur papa du monde et il me manquera chaque jour… »

Il le décrit d’ailleurs comme le « meilleur papa du monde ».

Mon père « a élevé mes quatre magnifiques sœurs, mon frère et moi. A mes yeux, il était le meilleur papa du monde et il me manquera chaque jour jusqu’à ce que nous nous retrouvions. Je t’aime papa. Embrasse maman pour moi », a écrit l’artiste sur les réseaux sociaux.

En plus d’être le « meilleur papa du monde », Peter Hernandez était comme une source d’inspiration pour son fils. L'homme qui lui "a tout appris, surtout en matière de musique".

Sur une autre photo publiée par Mars sur Instagram on le voit déguisé en Elvis Presley, chantant aux côtés de son père.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Bruno Mars a annoncé le 19 novembre sur Instagram le décès de son père Peter Hernandez, à l'âge de 74 ans. - Il a écrit que son père était « le meilleur papa du monde » et qu'il lui manquera chaque jour. - Peter Hernandez était une source d'inspiration pour son fils, qui lui « a tout appris, surtout en matière de musique ».