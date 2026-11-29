05 et 06 Décembre 2026 : "Sonko sera tenu responsable de toutes les dérives que son entrée par effraction à Thies aura engendrées" (Édouard Latouffe, Kiiraay/Thiès)
« Je ne menace pas , j'avertis et j'alerte et j'interpelle solennellement les autorités étatiques et judiciaires. Le déplacement du leader du Pastef à Thiès, les 05 et 06 Décembre 2026, ne vise en réalité qu'un objectif obscurantiste et insurrectionnel. » Cette interpellation est de l'acteur politique thiessois Édouard Latouffe, militant du parti Kiiraay / Les Patriotes Républicains.
Selon lui, « les initiatives fascistes des députés du Pastef / Les Patriotes n'ont pas provoqué une révolte populaire mais bien un levée de boucliers de tous les démocrates épris de paix et de justice. »
Latouffe de poursuivre : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dépositaire de la légitimité populaire a pris un décret à l'effet d'un réajustement et d'une clarification définitive du débat. Ousmane Sonko a mal au point pour avoir cette fois-ci échoué lamentablement. Dans un ultime combat de survie, il a choisi Thies comme zone de repli stratégique.
Le chef de l'agence régionale de la Lonase de Thiès d'inviter les thiessois, les responsables de Kiiraay à sortir massivement pour « bouter dehors cet ennemi de la République ». Aussi de mettre en garde : « Sonko sera tenu responsable de toutes les dérives que son entrée par effraction à Thies aura engendrées. » Il lui conseille d'aller à « Ziguinchor, mais pas à Thiès ».
Commentaires (4)
Comment peut on inviter à s'opposer à une activité polititique légale, entraîner de possibles débordements et troubles pour ensuite revenir plastronner que l'autre est responsable? Putin.....
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