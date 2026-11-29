Politique

Auteur: Par Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

05 et 06 Décembre 2026 : "Sonko sera tenu responsable de toutes les dérives que son entrée par effraction à Thies aura engendrées" (Édouard Latouffe, Kiiraay/Thiès)

« Je ne menace pas , j'avertis et j'alerte et j'interpelle solennellement les autorités étatiques et judiciaires. Le déplacement du leader du Pastef à Thiès, les 05 et 06 Décembre 2026, ne vise en réalité qu'un objectif obscurantiste et insurrectionnel. » Cette interpellation est de l'acteur politique thiessois Édouard Latouffe, militant du parti Kiiraay / Les Patriotes Républicains.

Selon lui, « les initiatives fascistes des députés du Pastef / Les Patriotes n'ont pas provoqué une révolte populaire mais bien un levée de boucliers de tous les démocrates épris de paix et de justice. »

Latouffe de poursuivre : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dépositaire de la légitimité populaire a pris un décret à l'effet d'un réajustement et d'une clarification définitive du débat. Ousmane Sonko a mal au point pour avoir cette fois-ci échoué lamentablement. Dans un ultime combat de survie, il a choisi Thies comme zone de repli stratégique.

Le chef de l'agence régionale de la Lonase de Thiès d'inviter les thiessois, les responsables de Kiiraay à sortir massivement pour « bouter dehors cet ennemi de la République ». Aussi de mettre en garde : « Sonko sera tenu responsable de toutes les dérives que son entrée par effraction à Thies aura engendrées. » Il lui conseille d'aller à « Ziguinchor, mais pas à Thiès ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Édouard Latouffe, militant de Kiiraay/Les Patriotes Républicains à Thiès, affirme que le déplacement d'Ousmane Sonko à Thiès les 05 et 06 décembre 2026 vise un objectif « obscurantiste et insurrectionnel ». - Il appelle les Thiessois et les responsables de Kiiraay à sortir massivement pour « bouter dehors cet ennemi de la République ». - Il met en garde : « Sonko sera tenu responsable de toutes les dérives que son entrée par effraction à Thies aura engendrées » et lui conseille d'aller à Ziguinchor plutôt qu'à Thiès.