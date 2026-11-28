Politique

Auteur: Senewebnews-RP

18 ans de l’Apr : le parti veut frapper fort à Saint-Louis

L'Alliance pour la République (APR, ex-parti au pouvoir) prépare activement la célébration de ses 18 ans, prévue le 5 décembre à Saint-Louis. Bien que le programme définitif reste à valider, Les Échos indique que plusieurs formules sont envisagées, notamment « un symposium le matin », avant la manifestation officielle dans l’après-midi. Les militants entendent ainsi donner à cette célébration « un cachet digne de ce nom », rapporte le journal.

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