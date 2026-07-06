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Politique

«306 maires au Palais» : les zones où Diomaye Faye se heurte à Macky Sall

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours 10770 Lectures 33 Commentaires | English
«306 maires au Palais» : les zones où Diomaye Faye se heurte à Macky Sall

«306 maires au Palais» : les zones où Diomaye Faye se heurte à Macky Sall

 

D’après une source de L’Observateur, 338 maires ont rejoint le camp présidentiel en vue de la conversion de la coalition «Diomaye Président» en parti politique. Sur ce total, 306 étaient au Palais vendredi dernier pour répondre à l’invitation du chef de l’État, qui exposait les grands axes dudit projet.

Les édiles ont afflué de toutes les localités et de presque tous les partis politiques. Même l’APR a été touché. Ce qui a fait sortir Abdou Mbow de ses gonds. «Le président de la République a rencontré un groupe de plusieurs maires et certains parmi ces élus sont des membres de l’APR. Je voudrais dire ici que ces derniers ont fait preuve de malhonnêteté et de trahison vis-à-vis du parti», a pointé le député Takku-Wallu (opposition) dans des propos repris par Les Échos et tenus lors de l’Assemblée générale du Comité d’entreprise républicain de l’APR.      

Si l’on en croit le journal, tout n’est pas perdu pour le parti de l’ancien président de la République. Dans certaines zones, les édiles restent en effet fidèles au président de l’APR. «Il nous revient que les maires APR originaires de Fatick et du Fouta n’ont pas répondu en masse à l’appel de Diomaye [Faye] et Mimi [Touré, Aminata]. Ces deux zones sont considérées comme des titres fonciers de Macky Sall», indique Les Échos.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- 338 maires ont rejoint le camp présidentiel pour convertir la coalition "Diomaye Président" en parti politique, dont 306 présents au Palais vendredi. - Le député Abdou Mbow a accusé les maires de l'APR ayant participé de "malhonnêteté et de trahison" envers leur parti. - Les maires APR de Fatick et du Fouta, zones considérées comme des bastions de Macky Sall, n'ont pas massivement répondu à l'appel de Diomaye Faye.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (33)

Trier par :
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    Fayesarr ⭐ Top commentaire il y a 2 jours
    Ah bon mdrrrrrr. Finalement Apr s'oppose à qui ? Je pensais que l'Apr n'avait pas le temps de s'opposer à diomaye vu que leur seule cible c'est la haine vers Sonko. Je pense que à ce rythme Pastef n'aura même pas besoin de battre campagne, ses principaux directeurs de campagne, ce sont ces haineux (coalition Diomaye président et l'apr), plus vous êtes haineux, plus la population se porte vers Sonko et le Pastef.
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    Jo il y a 1 jour
    Laissez Diomaye c'est Sonko l'homme à abattre vous Lui avez dit de prendre ses responsabilités il veut un parti
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    Dioni il y a 2 jours
    Diomaye mome il n ira pas loin Inchallah car même ses alliés n ont pas confiance en lui et le jour où il n aura plus besoin de ses dounguourou il les jettera tous à la poubelle comme affaire de diame rekla
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    SN il y a 2 jours
    Des maires de villages de 100 habitants,Même parcelles comptent plus d'habitants que tous ces villages réunis.
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    jahman il y a 2 jours
    diomaye n'aura rien du tout ces maires qui disent qu'ils ont avec lui le font par simple opportunisme. ils sont en place depuis 20 ans voir 1O ans leurs populations vont les jeter à la poubelle aux prochaines municipales
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    Fatou sy il y a 2 jours
    C'est vous qui demandiez Diomaye de prendre ses responsabilités. Il les a prises dans votre camp; débaucher des gars dans vos rangs. Voilà ses responsabilités. Lol
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    Nandite il y a 2 jours
    Maintenant les Sénégalais comprennent pourquoi le broussard ne veut pas que les fonds politiques soient contrôlés.Plus il accepte de faire sa déclaration de patrimoine en entrant au palais mais refuse de le faire en fin de mandat.Rien cela prouve que le broussard a déjà volé beaucoup d’argent.Tant qu’on continuera à confier notre pays à des descendants d’indigènes,d’anciens va nu pieds ce pays n’ira nulle part.En fait, quand les autres pays travaillent H24,les pays comme le Sénégal font la politique H24 et tous les jours des recours.Un pays pris en otage par des hommes et femmes qui n’ont pas de métier et éternels transhumants..Surtout les serére , Abdou Diouf et Senghor n’ont rien foutu en 40 ans et Diomaye lui aussi ne va rien foutre à part volé.
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    senegal il y a 2 jours
    macky president encore en 2029 inshallah
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    Zeum il y a 2 jours
    Diomaye a finit de mettre le couteau derrière Sonko, maintenant c est autour de ses alliés opposition APR, PS PDS, AWALÉ etc... à leur tour de céder leurs Maires. Quelle honte à cette opposition maudite qui a passé tout son temps sur Sonko Sonko Sonko maintenant vous allez voir pire que Sonko.. 🔥🔥🔥
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    Mor il y a 2 jours
    Il. Faudra voter la loi pour tout maire qui laisse sont parti pour un autre perdra son poste de Maire, pour stopper ces vampires politiques qui ont aucun respect à leur peuple. Diomaye est pire queb tous les présidents sénégalais.
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    Sénégal il y a 1 jour
    338 maires ??? Ridicule. Sénégal y'a beaucoup de comédiens. Il faut publier la liste des maires des communes, on sera surpris. Y'a des communes rurales qui comptes quelques villages dont le nombre d'habitants total ne dépasse même celui du quartier Medina de Dakar. Bayilen thiakhanne. Le seul vrai parti aujourd'hui au Sénégal, c'est pastef.
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    makadaam il y a 2 jours
    Vous etiez tous derriere le dos de Sonko c'est porquoi vous n'avez pas vu ce qui etait derriere le sien.
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    FOCUS2050 il y a 2 jours
    top thi Sonko ba Dioms taraawliss sen 300 maires yi 😂😂 gnaff
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    Boy Town il y a 2 jours
    La population électorale de Pikine est supérieure à celle de tous les maires qui ont rejoint Diomaye.Ce sont les stratégies des vieux communistes et trotskistes qui sont autour de Diomaye qui sont tous périmés .Diomaye fait la politique avec les méthodes du 19e siècle 😂😂😂
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    Elz il y a 2 jours
    Diomaye travaille pour macky et c'est ce qui normal. Macky a mis ce pays dans les rails et quiconque veut saboter ce pays sera dégager c'est simple
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    salih il y a 2 jours
    macky sall rekkkkkkkkkkkkkk
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    Galsen il y a 2 jours
    Diomaye a raison.Macky Sall est parti et APR c'est du passé.Le présent c'est de faire dégager pastef de ce pays
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    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 il y a 2 jours
    @Galsen  🤣🤣🤣🤣🤣on verra bien
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    rewmi il y a 2 jours
    Fouta ,ils. sont des ethnocentristes ,tout sauf un non poular. Heureusement c'est 1 rgion sur 14
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    Jeunesse il y a 2 jours
    Pour le poste de l’ONU Macky est prêt à tout.. Diomaye est froid et rusé , il peut facilement changer d’avis pour endosser Macky Sall. On verra bien
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    Lamine il y a 2 jours
    Je ne crois pas que Diomaye pèse sur le poste de l’ONU. Macky Sall n'est pas obsédé par ça ce sont vous qui faites des fixettes
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    Hary il y a 2 jours
    Il ne faut pas oublier que Sonko a acheté une centaine de maires avant les législatives. Ils ont contribué à l'écrasante majorité de Pasteef à l'assemblée nationale Les maires sont des transhumants comme les bétails électoraux.
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    Ibrahim il y a 1 jour
    L'apr devrait avoir honte de fustiger la transhumance de ses maires vers diomaye parce que macky le félon les avait tous débauché des rang de yewi askane wi à coup de millions de nos pauvres francs. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé qui se répète. Cela aura au moins le mérite d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur le choix de ces maires traîtres qui une foi élu vont vendre le vote de leurs électeurs au mieux disant. C'est une pratique bien connue entre politichiens....

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