Politique

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours

«306 maires au Palais» : les zones où Diomaye Faye se heurte à Macky Sall

D’après une source de L’Observateur, 338 maires ont rejoint le camp présidentiel en vue de la conversion de la coalition «Diomaye Président» en parti politique. Sur ce total, 306 étaient au Palais vendredi dernier pour répondre à l’invitation du chef de l’État, qui exposait les grands axes dudit projet.

Les édiles ont afflué de toutes les localités et de presque tous les partis politiques. Même l’APR a été touché. Ce qui a fait sortir Abdou Mbow de ses gonds. «Le président de la République a rencontré un groupe de plusieurs maires et certains parmi ces élus sont des membres de l’APR. Je voudrais dire ici que ces derniers ont fait preuve de malhonnêteté et de trahison vis-à-vis du parti», a pointé le député Takku-Wallu (opposition) dans des propos repris par Les Échos et tenus lors de l’Assemblée générale du Comité d’entreprise républicain de l’APR.

Si l’on en croit le journal, tout n’est pas perdu pour le parti de l’ancien président de la République. Dans certaines zones, les édiles restent en effet fidèles au président de l’APR. «Il nous revient que les maires APR originaires de Fatick et du Fouta n’ont pas répondu en masse à l’appel de Diomaye [Faye] et Mimi [Touré, Aminata]. Ces deux zones sont considérées comme des titres fonciers de Macky Sall», indique Les Échos.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - 338 maires ont rejoint le camp présidentiel pour convertir la coalition "Diomaye Président" en parti politique, dont 306 présents au Palais vendredi. - Le député Abdou Mbow a accusé les maires de l'APR ayant participé de "malhonnêteté et de trahison" envers leur parti. - Les maires APR de Fatick et du Fouta, zones considérées comme des bastions de Macky Sall, n'ont pas massivement répondu à l'appel de Diomaye Faye.