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Auteur: SenewebNews

Abdoul Ahad Ndiaye : « Être exclu de Pastef le même jour que Diomaye est un plaisir »

L’exclusion de Pastef du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de plusieurs autres responsables continue de susciter des réactions. Parmi elles, celle d’Abdoul Ahad Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens, qui semble prendre cette décision avec philosophie, voire une certaine fierté.

« C’est un plaisir d’être exclu d’un train conduit par des anti-patriotes, anti-républicains ! », lance-t-il d’emblée. Mais pour le ministre, ce plaisir revêt une dimension particulière puisqu’il intervient le même jour que l’exclusion du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

Dans sa déclaration, Abdoul Ahad Ndiaye a tenu surtout à rappeler le rôle qu’aurait joué le président de la République dans la construction de Pastef. Il estime que celui qui est aujourd’hui mis à l’écart a pourtant été au cœur de l’édification du parti, depuis le comité d’initiative jusqu’à la mise en place de la quasi-totalité de ses structures.

Il cite notamment la JPS, le MONCAP, le MODDAP, ainsi que les mouvements des transporteurs, des artisans et des femmes de Pastef (Jigeenu Pastef). Le ministre va même plus loin en attribuant à Bassirou Diomaye Faye la paternité du célèbre slogan « Don de soi pour la patrie ».

Pour Abdoul Ahad Ndiaye, être exclu d’une formation politique dont il a contribué à poser les fondations n’a donc rien de déshonorant. Il pousse d’ailleurs la métaphore ferroviaire pour adresser une pique aux responsables qui tiennent aujourd’hui les commandes du parti : « Quand ceux qui ont construit le train sont éjectés par ceux qui ont pris le volant, le problème n’est peut-être pas du côté des passagers ! »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdoul Ahad Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens, réagit à son exclusion de Pastef, le même jour que celle de Bassirou Diomaye Faye. - Il déclare que c'est « un plaisir d'être exclu d'un train conduit par des anti-patriotes, anti-républicains ». - Il rappelle le rôle de Bassirou Diomaye Faye dans la construction de Pastef et lui attribue la paternité du slogan « Don de soi pour la patrie ».