Politique

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 20 heures

Amadou Bâ à Dakar : Cheikh Yérim Seck avait vu juste

Selon Les Échos, Amadou Ba, leader de Nouvelle Responsabilité, est de retour à Dakar depuis le milieu de la semaine dernière, après plusieurs mois passés en France. Ce retour vient ainsi confirmer une première prédiction de Cheikh Yérim Seck.

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Deux questions restent désormais en suspens, s’interroge le journal : Amadou Bâ prendra-t-il la parole pour s'adresser aux Sénégalais ? Rencontrera-t-il le président Bassirou Diomaye Faye, comme l'avait également prédit Cheikh Yérim Seck ?