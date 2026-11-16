Amadou Bâ à Dakar : Cheikh Yérim Seck avait vu juste
Selon Les Échos, Amadou Ba, leader de Nouvelle Responsabilité, est de retour à Dakar depuis le milieu de la semaine dernière, après plusieurs mois passés en France. Ce retour vient ainsi confirmer une première prédiction de Cheikh Yérim Seck.
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Deux questions restent désormais en suspens, s’interroge le journal : Amadou Bâ prendra-t-il la parole pour s'adresser aux Sénégalais ? Rencontrera-t-il le président Bassirou Diomaye Faye, comme l'avait également prédit Cheikh Yérim Seck ?
Commentaires (17)
Mais à quoi bon de faire un gouvernement d'union nationale pour faire revenir les mafieux alternoceurs libéraux de Wade et Macky qui ont pillé nos deniers publics, endetté le pays à hauteur de 25000 milliards dont 7000 milliards de dettes cachées et plongé des millions de sénégalais dans la misère et la pauvreté la plus totale ? A quoi bon de faire revenir dans un gouvernement des mafieux libéraux alternoceurs qui sont tous épinglés par les rapports des organismes de contrôles, qui devaient aujourd'hui être en prison mais que la justice corrompue à blanchi ? A quoi bon de faire revenir des mafieux libéraux alternoceurs qui sont tous mêlés à des dossiers de corruptions, de détournements de deniers publics et même d'assassinats de jeunes manifestants ?
Bref, les sénégalais avaient clairement choisi de tourner le dos aux mafieux libéraux alternoceurs et ils n'en veulent plus. Ils ont clairement choisi Diomaye candidat du Pastef sur proposition de Sonko pour gouverner le pays. Sonko et le Pastef avaient proposé un programme que les sénégalais avaient choisi. C'est malheureusement Diomaye qui a décidé de renier à ses engagements, trahi les sénégalais et qui a pactisé avec des alternoceurs reconvertis pour torpiller tout le programme qu'il avait vendu aux sénégalais et livré le oays et ses richesses au FMI, aux occidentaux et autres lobbys qui vont mettre la main sur nos richesses. Tous les mafieux libéraux et leurs complices fonctionnaires, entrepreneurs, de la société civile, les journaleux et autres chroniqueurs prédateurs que Sonko avait réussi à écarter et à éloigner des deniers publics sont tous ressortis de leurs trous pour reprendre du service et on les entend tous les jours dans les "merdias" cherchant à décrédibiliser Sonko et à lui faire endosser la situation catastrophique du pays alors que tout le monde sait que c'est le régime mafieux de Macky et sa dette de 25000 milliards dont 7000 milliards de dettes cachées qui ont plongé le pays dans la détresse. Les sénégalais ne sont pas amnésiques au point d'oublier tous les scandales du régime mafieux de Macky, les détournements de deniers publics, les milliards dédiés aux projets (Prodac par exemple) qui n'ont jamais aboutis et qui ont été détournés, les sénégalais savent qu'on ne peut développer un pays en 2 ans de gouvernance.
Parce que tenir à s’exprimer tout le temps alors qu’on vous insulte copieusement relève de la psychiatrie.
Ou alors: Gnakk diom tout simplement.
What's the news and why reporting it is so special. Whether SYS said it or not Amadou Ba will always come back home so please!
Wa salam
Ceux qui ont voté pour lui en 2024 ont regretté de le faire. Quelle honte ce Amadou BA
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