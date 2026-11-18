Politique

Auteur: Léna THIOUNE

Amadou Ba : « Les Sénégalais sont fatigués et commencent à s’impatienter »

L'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Amadou Ba, a répondu à la pique du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Ce mercredi 18 novembre 2026, l’ancien Premier ministre sous Macky Sall est monté, pour la première fois depuis l’installation de cette législature, au pupitre de l’hémicycle, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances.

Face à l’impasse budgétaire et aux difficultés économiques du pays, le président de la Nouvelle responsabilité a alerté sur le niveau d’exaspération des populations. « Les Sénégalais sont fatigués et commencent à s’impatienter », a-t-il déclaré, en plaidant pour un dialogue entre les différentes forces politiques.

Pour lui, le rejet du budget ne doit pas conduire à une absence de solution pour le pays. « Ne pas réussir à voter un bon budget fait qu’on se retrouve sans budget », a-t-il averti.

Amadou Ba a ainsi invité les parlementaires à mettre à profit le délai de 60 jours pour engager des discussions et parvenir à un compromis. « Que nous nous asseyions tous pour en discuter, pour trouver une solution pour le Sénégal », a-t-il insisté, estimant que l’urgence commande de placer l’intérêt national au-dessus des divergences politiques.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Amadou Ba a déclaré le 18 novembre 2026 à l'Assemblée nationale que « les Sénégalais sont fatigués et commencent à s'impatienter ». - Il a averti qu'échouer à voter un bon budget conduit à se retrouver sans budget. - Il a invité les parlementaires à utiliser le délai de 60 jours pour dialoguer et trouver un compromis.