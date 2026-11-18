Amadou Ba : « Les Sénégalais sont fatigués et commencent à s’impatienter »
L'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Amadou Ba, a répondu à la pique du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Ce mercredi 18 novembre 2026, l’ancien Premier ministre sous Macky Sall est monté, pour la première fois depuis l’installation de cette législature, au pupitre de l’hémicycle, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances.
Face à l’impasse budgétaire et aux difficultés économiques du pays, le président de la Nouvelle responsabilité a alerté sur le niveau d’exaspération des populations. « Les Sénégalais sont fatigués et commencent à s’impatienter », a-t-il déclaré, en plaidant pour un dialogue entre les différentes forces politiques.
Pour lui, le rejet du budget ne doit pas conduire à une absence de solution pour le pays. « Ne pas réussir à voter un bon budget fait qu’on se retrouve sans budget », a-t-il averti.
Amadou Ba a ainsi invité les parlementaires à mettre à profit le délai de 60 jours pour engager des discussions et parvenir à un compromis. « Que nous nous asseyions tous pour en discuter, pour trouver une solution pour le Sénégal », a-t-il insisté, estimant que l’urgence commande de placer l’intérêt national au-dessus des divergences politiques.
Commentaires (28)
si ce n'était qu'une question de couilles, les beliers dirigeraient deja le Senegal ! 😂
Sournois comme il est, il finançait parallèlement l’opposition. Après la chute du PDS, ce transhumant a encore utilisé Farba Ngom pour intégrer l’APR. Militant de la dernière heure, il a réussi à dribbler tout le monde jusqu’à devenir ministre, Premier ministre et même candidat de ce parti. C’est lui qui conseille le traître Diomaye et qui lui a recommandé de nombreux ministres et directeurs généraux. Malheureusement, Amadou Ba et Mimi Touré sont là depuis l’époque de Lamine Guèye et sont des losers. Lors de la dernière élection présidentielle, Amadou Ba n’a remporté aucun bureau de vote dans toutes les Parcelles-Assainies, malgré les milliards qu’il a dépensés. Aujourd’hui, il veut comploter avec Diomaye pour récupérer la base politique de Macky Sall.
Amadou Ba est un symbole du système : un fonctionnaire milliardaire et un représentant de la Françafrique et de lobbies obscurs.Ce gars est pire que Macky il ressemble plus au traitre kaw ka Diomaye c’est pourquoi Macky l’a farouchement combattu.
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Hier, l'usurpateur de l'AN, dans une saillie comme il sait en faire, a pensé devoir profiter d'un moment politique, si ce n'est un moment d'étourdissement parlementaire. Au lieu de se coller au RIAN, l'homme dont le peu de conscience citoyenne est connue de tous, a invité le Président Amadou Ba, pour, dit-il, qu'il prenne la parole ne serait-ce qu'une fois, durant cette législature dont le pronostic vital est engagé. Le débonnaire pensait ainsi s'offrir un moment de communication et rabaisser son ancien professeur. Malheureusement pour lui et heureusement pour le Sénégal, son maninge s'est retourné contre lui. Le Président Amadou Ba lui a prouvé que le maître tient toujours sa place.
La séquence est restée mémorable, les députés sont restés subjugués, les membres de l'administration présents admiratifs et les réseaux sociaux l'ont amplifiée. Amadou Ba en une prise de parole a éteint l'arrogance de l'ignorance et remis l'espoir que procure le savoir au centre du jeu. D'un geste désespéré et d'un zeste gèné l'usurpateur a repris la parole qu'il avait généreusement donnée. Pour cause, rien ne s'est passé comme il l'imaginait. Son moment de communication s'est transformé en une séance d'humiliation ; pas que le Président Amadou ait cherché à l'humilier mais son éloquence a étalé les carences du bonhomme.
Hier, tous les soutiens du président Amadou Ba ont relevé la tête. A côté de la bergerie de l'homme de sweet beauté, tous les militants de NRJ peuvent hausser les épaules et marcher fièrement; car aujourd'hui, un leader de la trempe et de la trame d'Amadou Ba ne court plus les rues.
J'y ajoute qu'en écoutant le Président Amadou Ba, je me suis rappelé d'une parole prononcée par Paulo Coelho: " l'aube ne vient pas deux fois vous réveiller". Cette parole de «l'alchimiste brésilien» est plein de sens mais m'offre un brin d'optimisme. Les Sénégalais après être passés à côté d'une opportunité rare en 2024, ont encore la chance de se rattrapper et d'offrir au Sénégal un leader qui saura panser ses blessures par trop béantes. Les difficultés que le pays traverse ne sont nullement une fatalité ; c'est le fruit d'un choix malavisé du peuple qui a préféré les apprentis sorciers au maître de l'art.
Quant à nous, une occasion d'une grande et belle communication nous est offerte avant la grand-messe souvent annoncée et tout le temps reportée. Cette fois-ci, nous sommes aux aguets, et espérons que nos espoirs 'e seront point déçus.
Félicitations encore au leader de la NRJ
Lolou guen wakh manii kou khepp Amadou Ba juste dafa guena kawe sa baay dafa epp solo sa baay Sonko sakh xaam nani Amadou Ba limou wakh moy xam xam tekk tout l’hemycyle etait silence radio tekk diko deglou Sonko sakh fatté na temps biii
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