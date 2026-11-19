Politique

Auteur: Yandé DIOP

Aminata Touré étrille Ousmane Sonko et ses députés « irresponsables »

Aminata Touré n'a pas mâché ses mots. Face à la presse, dans le cadre d'un point de presse du mouvement Kiiraay, l'ancienne Première ministre a livré une charge particulièrement virulente contre Ousmane Sonko et les députés de PASTEF, à la suite du rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l'Assemblée nationale. Elle leur reproche d'avoir fait prévaloir des considérations politiciennes sur les intérêts des populations, en refusant de voter un texte portant, selon elle, sur plus de 1 500 milliards de FCFA de crédits de paiement destinés à plusieurs secteurs de l'économie. « Les députés irresponsables d'Ousmane Sonko ont refusé de voter la loi de finances rectificative 2026 pour des raisons purement politiciennes », a-t-elle lancé.

​Une attitude qu'elle juge d'autant plus contestable que les parlementaires auraient, selon elle, évité d'assumer publiquement les raisons de leur opposition en recourant à un vote sans débat. Pour Aminata Touré, ce choix procédural traduit une incapacité à défendre leurs arguments devant les Sénégalais.

Elle estime que les députés de la majorité parlementaire, habituellement prompts à prendre la parole, ont préféré esquiver la confrontation sur le contenu du texte. « Un parti connu pour sa capacité à faire du bruit s'est caché derrière la procédure du vote sans débat », a-t-elle ironisé.

​L'ancienne Première ministre s'est particulièrement interrogée sur le refus de voter une enveloppe qu'elle présente comme essentielle au financement de plusieurs programmes sociaux et économiques.

À ses yeux, les parlementaires ne pouvaient justifier leur opposition par de simples réserves sur la transparence des fonds spéciaux, alors que le texte comportait des crédits destinés à répondre à des besoins urgents.

​Fonds Diomaye pour la Casamance : Aminata Touré met Sonko au défi de la transparence

​Dans sa charge, Aminata Touré a également ouvert un front sur la gestion du Fonds Diomaye pour la Casamance. Elle a directement mis en cause Ousmane Sonko, qu'elle accuse d'avoir transformé ce mécanisme en un fonds spécial placé sous son contrôle personnel. « Ousmane Sonko lui-même a fait du Fonds Diomaye pour la Casamance un fonds spécial Ousmane Sonko », a-t-elle affirmé, dénonçant une gestion qu'elle considère comme opaque.

​Selon ses déclarations, le Premier ministre aurait reconnu publiquement avoir utilisé ces ressources pour acheter des véhicules et procéder à la réfection du Building administratif. L'ancienne Première ministre s'est interrogée sur la destination de ces véhicules et sur les choix d'affectation des ressources.

Elle estime que cet argent aurait pu servir à répondre aux besoins prioritaires des populations de Casamance, notamment par l'acquisition d'ambulances, la réhabilitation de l'hôpital de Ziguinchor et de centres de santé ou encore le soutien aux femmes porteuses d'activités économiques.

​Cette critique vise directement le discours de transparence défendu par Ousmane Sonko. Aminata Touré lui reproche une contradiction entre ses déclarations publiques et la gestion qu'elle lui attribue du fonds. Elle rappelle notamment qu'il avait lui-même qualifié d'illicite, ou de « haram », l'utilisation de fonds non justifiés. « Lui qui disait pourtant qu'un fonds non justifié est illicite. Mais ce qu'il dit blanc aujourd'hui devient noir après-demain, selon ses intérêts », a-t-elle dénoncé. Elle estime ainsi que les arguments avancés par les députés de PASTEF sur les fonds spéciaux ne peuvent justifier le rejet de l'ensemble de la LFR, d'autant que le président Bassirou Diomaye Faye se serait montré favorable à une révision et à un meilleur encadrement de ces ressources.

​Les 35 milliards des bourses familiales opposés aux salaires des députés

​Autre point de friction : les 35 milliards de FCFA supplémentaires prévus pour les bourses de sécurité familiale. Aminata Touré a vivement dénoncé le refus des parlementaires de voter ces crédits, alors que des centaines de milliers de familles vulnérables attendent ces transferts. Pour accentuer le contraste, elle a opposé les allocations trimestrielles de 35 000 FCFA destinées aux ménages bénéficiaires aux rémunérations mensuelles des députés, qu'elle chiffre à 1,3 million de FCFA. « Eux, ils empochent tranquillement leur 1 300 000 francs chaque mois, payés à l'heure dite. Mais les 35 000 francs par trimestre destinés aux familles dans le besoin, ils refusent de les voter pour des raisons politiciennes »,

a-t-elle fustigé. Elle a même poussé la comparaison jusqu'à une mise en cause de l'intérêt personnel des parlementaires : « Si leur salaire dépendait de cette loi de finances rectificative, les députés d'Ousmane Sonko l'auraient tous votée. »

​Au-delà des bourses familiales, l'ancienne Première ministre a dressé une longue liste des secteurs qui, selon elle, ont été exposés aux conséquences du rejet du texte. Elle évoque notamment 300 milliards de FCFA d'arriérés dus au secteur privé, dont les entreprises attendent les paiements de l'État pour poursuivre leurs activités, honorer leurs engagements et préserver les emplois. Elle a également cité les 540 milliards de FCFA prévus pour les subventions à l'énergie. À ce sujet, elle a alerté sur le risque d'une augmentation du prix de l'électricité si les ressources nécessaires ne sont pas débloquées. « Si le président veut injecter de l'argent pour alléger la facture des Sénégalais, vous ne pouvez pas bloquer ces fonds par pur calcul politique », a-t-elle martelé.

​Hôpitaux, assainissement, agriculture : les autres urgences mises en avant

​La santé constitue un autre axe majeur de son argumentaire. Aminata Touré a dénoncé le blocage qu'aurait entraîné le rejet de la LFR sur le programme d'urgence de construction ou de démarrage des travaux des hôpitaux de Mbour, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis et Bakel. Elle a également évoqué le programme intégré d'assainissement de Touba, destiné notamment à améliorer l'évacuation des eaux pluviales, ainsi que les 30 milliards de FCFA alloués aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs. À cette liste s'ajoutent les crédits destinés à la construction de casernes de sapeurs-pompiers à Kébémer et à Saraya. Autant de projets qu'elle présente comme des réponses concrètes aux besoins des populations et dont elle accuse les députés de PASTEF d'avoir compromis le financement.

​L'ancienne Première ministre s'est particulièrement adressée aux femmes députées de la majorité parlementaire. Elle leur a reproché de soutenir le rejet d'un texte comportant des financements pour les infrastructures sanitaires, alors qu'elles connaissent, selon elle, les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes sénégalaises en matière de santé maternelle et infantile. « Vous parlez d'hôpitaux alors que vous connaissez mieux que quiconque les problèmes de santé maternelle et infantile », leur a-t-elle lancé, les exhortant à ne pas laisser les consignes politiques prendre le dessus sur les préoccupations sanitaires des populations.

​Pour Aminata Touré, les conséquences du rejet de la LFR dépassent largement les rivalités entre formations politiques. « Ce ne sont pas les intérêts de Kiiraay ou de PASTEF qui sont en jeu. Ce sont les députés de PASTEF contre le peuple sénégalais », a-t-elle résumé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aminata Touré reproche à Ousmane Sonko et aux députés de PASTEF d'avoir rejeté la LFR 2026 pour des raisons « purement politiciennes », alors qu'elle portait selon elle sur plus de 1 500 milliards de FCFA de crédits de paiement. - Elle accuse Ousmane Sonko d'avoir transformé le Fonds Diomaye pour la Casamance en « fonds spécial Ousmane Sonko » et dénonce une gestion opaque de ces ressources. - Elle dénonce le refus de voter les 35 milliards de FCFA pour les bourses de sécurité familiale, opposant les 35 000 FCFA trimestriels des ménages aux 1,3 million de FCFA mensuels des députés.