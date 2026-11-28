Politique

Auteur: Yande Diop

Appel au « Tera meeting » de Sonko, grande coalition de Barthélémy Dias : Madana Kane met en garde contre le « folklore politique »

‎Le leader de Dundu estime que les urgences sociales et économiques doivent primer sur les démonstrations de force et les calculs politiques. Sur les coalitions, il plaide pour une entente fondée d’abord sur un diagnostic partagé, une vision et un programme, avant le choix des leaders. Alors que l’actualité politique est marquée par l’appel d’Ousmane Sonko à un « Tera meeting » et l’annonce d’une grande coalition par Barthélémy Dias, Madana Kane invite les acteurs politiques à revoir leurs priorités. Pour le leader du mouvement Dundu, le Sénégal a aujourd’hui d’autres urgences que les rassemblements politiques, les démonstrations de force et les jeux d’alliances.

S’exprimant lors de la deuxième édition de « Wakhtane Ndieurigne », une série de conférences politiques initiée par son mouvement, Madana Kane a estimé que le pays ne pouvait pas se permettre de s’enfermer dans ce qu’il qualifie de « folklore politique ». À ses yeux, la vie chère et l’émigration irrégulière constituent des préoccupations autrement plus pressantes.« Le pays n’a pas besoin de folklore politique en ce moment », a-t-il martelé, appelant les responsables à se concentrer sur les difficultés quotidiennes des populations et sur les départs de jeunes Sénégalais à la recherche de meilleures conditions de vie.

‎« Ne pas mettre la charrue avant les bœufs »

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‎Le leader de Dundu s’est également prononcé sur les initiatives de regroupement politique, dans un contexte où les appels à la formation de grandes coalitions se multiplient. S’il reconnaît que l’union fait la force, il met toutefois en garde contre les alliances construites uniquement autour de partis et de personnalités en quête de pouvoir.

Pour Madana Kane, une coalition ne devrait pas être une simple addition de formations politiques. Elle doit d’abord reposer sur une offre programmatique claire et des réponses concrètes aux préoccupations des Sénégalais. Il préconise ainsi de s’accorder, dans un premier temps, sur le diagnostic de la situation du pays, la vision à défendre et les solutions à proposer. Ce n’est qu’après cette étape que devrait intervenir le choix des responsables. En somme, Madana Kane appelle les acteurs politiques à inverser leur démarche : définir d’abord ce qu’ils veulent faire pour le Sénégal avant de se disputer sur ceux qui doivent conduire le projet. « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs », résume-t-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Madana Kane, leader de Dundu, met en garde contre le « folklore politique » face à l'appel d'Ousmane Sonko à un « Tera meeting » et à l'annonce d'une grande coalition par Barthélémy Dias. - Il estime que la vie chère et l'émigration irrégulière sont des urgences plus pressantes que les rassemblements politiques et les jeux d'alliances. - Il plaide pour que les coalitions reposent d'abord sur un diagnostic partagé, une vision et un programme, avant le choix des leaders.