APR : Macky Sall soupçonné de…
Selon les informations de Les Échos, la célébration du 18e anniversaire de l'Alliance pour la République (APR), initialement prévue le 1er décembre, a été reportée au 5 décembre et délocalisée à Saint-Louis, fief politique de Mansour Faye, maire de la ville et beau-frère de Macky Sall.
Cette décision « suscite des réserves au sein de l'ancien parti au pouvoir ». D'après une source citée par le journal, « les trois quarts des responsables s'y sont opposés ». Les contestations portent notamment sur le choix de Saint-Louis, dans un contexte marqué par les interrogations sur « la succession de Macky Sall » et l'avenir de la direction du parti. Certains responsables craignent que cette délocalisation soit interprétée comme un « signe de soutien à Mansour Faye » et comme une indication sur une éventuelle « transmission de la direction de l'APR ».
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En face, les proches de Macky Sall récusent l'idée d'un « favoritisme ». Ils indiquent que l'ancien président sénégalais souhaitait simplement organiser une manifestation nationale en dehors du siège du parti. La proposition de Saint-Louis lui aurait ensuite été « soumise par des responsables de l'APR avant d'être validée ».
Commentaires (22)
Bon, le président Diomaye et son Kiraay peuvent faire pire aussi, en tout cas ils sont partis pour.... wait and see
Et qui, en 2 ans à coulé GAL-GUi
L’APR va se disloquer tout comme le PDS.
Mansour faye s'est beaucoup investi pour l’apr
Il demeure l'homme de confiance de Macky sall
Saint louis peut vraiment organisé cette belle journée.
Y'a simplement des gens compliqués.
S'ils contestent ST louis, alors qu'il propose un autre endroit.
Mansour FAYE mérite tous les honneurs 🥇🏆🥇
Au moins il fait encore vendre du papier. Un petit effort cher journaliste.
si sidiky kaba n'etait pas sur les droit d l'homme peut etre le reste mansour faye,daouda diallo fofana,hamidou hanne s'il n'etait nouveau est le candidat de la jenesse
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