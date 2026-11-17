Politique

Auteur: Senewebnews-RP

APR : Macky Sall soupçonné de…

Selon les informations de Les Échos, la célébration du 18e anniversaire de l'Alliance pour la République (APR), initialement prévue le 1er décembre, a été reportée au 5 décembre et délocalisée à Saint-Louis, fief politique de Mansour Faye, maire de la ville et beau-frère de Macky Sall.

Cette décision « suscite des réserves au sein de l'ancien parti au pouvoir ». D'après une source citée par le journal, « les trois quarts des responsables s'y sont opposés ». Les contestations portent notamment sur le choix de Saint-Louis, dans un contexte marqué par les interrogations sur « la succession de Macky Sall » et l'avenir de la direction du parti. Certains responsables craignent que cette délocalisation soit interprétée comme un « signe de soutien à Mansour Faye » et comme une indication sur une éventuelle « transmission de la direction de l'APR ».

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En face, les proches de Macky Sall récusent l'idée d'un « favoritisme ». Ils indiquent que l'ancien président sénégalais souhaitait simplement organiser une manifestation nationale en dehors du siège du parti. La proposition de Saint-Louis lui aurait ensuite été « soumise par des responsables de l'APR avant d'être validée ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La célébration du 18e anniversaire de l'APR, prévue le 1er décembre, a été reportée au 5 décembre et délocalisée à Saint-Louis. - Selon une source citée par Les Échos, « les trois quarts des responsables s'y sont opposés », avec des craintes d'un « signe de soutien à Mansour Faye ». - Les proches de Macky Sall récusent tout « favoritisme » et affirment que la proposition de Saint-Louis lui a été « soumise par des responsables de l'APR avant d'être validée ».