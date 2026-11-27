Politique

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Après la sortie de Sonko, Mary Teuw Niane dégaine une formule cinglante

Une publication énigmatique de Mary Teuw Niane sur Facebook suscite des réactions chez les militants de Pastef. À la suite de la récente sortie d’Ousmane Sonko, le Directeur de cabinet du président de la République a publié une formule qui interpelle : « La maladie infantile de la soif du pouvoir. »

Sans citer nommément le leader de Pastef, cette phrase est interprétée par plusieurs militants du parti comme une pique adressée à Ousmane Sonko. La proximité temporelle entre les deux prises de parole alimente les spéculations sur une éventuelle réponse indirecte de Mary Teuw Niane au Premier ministre.

La formule, particulièrement corrosive, semble dénoncer une ambition politique jugée excessive et une volonté de conquête ou de conservation du pouvoir. Mais en l’absence de référence explicite à Ousmane Sonko, l'identité de la cible reste sujette à interprétation.

Sur les réseaux sociaux, les militants de Pastef n’ont pas tardé à faire le rapprochement entre les deux sorties, donnant à cette publication une dimension politique supplémentaire dans un contexte où les relations entre les différentes figures du pouvoir font l’objet de commentaires et de débats.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mary Teuw Niane a publié sur Facebook la formule « La maladie infantile de la soif du pouvoir » après la récente sortie d'Ousmane Sonko. - Sans citer nommément Ousmane Sonko, cette phrase est interprétée par plusieurs militants de Pastef comme une pique adressée au leader du parti. - Les militants de Pastef ont fait le rapprochement entre les deux sorties sur les réseaux sociaux, donnant à la publication une dimension politique supplémentaire.