Politique

Auteur: Léna THIOUNE

Assemblée : Félicité Mbougane Sarr (ex Pastef) dénonce un chantage politique qui « étrangle le pays »

La députée Félicité Mbougane Sarr, proche de Bassirou Diomaye Faye et exclu de PASTEF hier, met en garde contre toute tentative de contraindre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à négocier à travers le blocage des institutions ou des textes budgétaires. En séance plénière, ce mercredi 18 novembre 2026, l’élue de Ndiaganiao a dénoncé une pression qu’elle estime exercée non seulement sur le chef de l’État, mais également sur l’ensemble des Sénégalais. « Vous voulez mettre une mitraillette sur la tête de Diomaye en la mettant sur la tête du peuple sénégalais », a lancé Félicité Mbougane Sarr à l’endroit de ceux qui évoquent la nécessité de négociations dans le contexte politique actuel.

​Pour la parlementaire, le blocage des textes budgétaires ne saurait constituer un moyen de pression pour obtenir des concessions du pouvoir exécutif. Elle considère qu’une négociation engagée dans ces conditions serait contraire au principe même du dialogue.

​ « Le disque de la démission est rayé »

​Félicité Mbougane Sarr a également réagi aux appels à la démission de responsables de l’exécutif. « Pour moi, le disque de la démission est rayé », a-t-elle déclaré, avant d’inviter les différents acteurs à prendre leurs responsabilités face aux urgences du pays.

​Par ailleurs, la députée n’a pas mâché ses mots à l’endroit des parlementaires qui avaient rejeté la loi de finances rectificative (LFR). Elle a mis en cause leur position sur les textes budgétaires, qu’elle considère comme un frein délibéré à l’action publique. Pour l’élue, une telle obstruction ne se limite pas à un simple désaccord politique, mais compromet directement la réalisation des projets de l’État et retarde les investissements attendus dans les différentes localités. Elle a notamment évoqué des projets de développement local qui risqueraient de ne pas aboutir faute de ressources. « En voulant étrangler le pays, vous êtes en train de compromettre les projets de l’État », a-t-elle insisté.

​ Défense ferme des bourses familiales et critique du train de vie

​Évoquant les bourses de sécurité familiale, Félicité Mbougane Sarr a défendu avec force le principe de ces aides, estimant qu’elles constituent une impérieuse nécessité dans un pays marqué par de fortes disparités économiques. « Une bourse sociale, c’est une nécessité ! », a-t-elle martelé, rappelant que la situation des ménages est inégale. « Tout le monde n’a pas le même pouvoir d’achat. Tout le monde n’a pas la même poche. C’est donc une nécessité de le faire », a-t-elle expliqué.

​La députée a, dans le même temps, pointé un contraste saisissant entre les avantages financiers accordés au sein de la classe dirigeante et les réticences à soutenir les dispositifs destinés aux populations vulnérables. Elle a ainsi vertement critiqué l’affectation de ressources publiques à des dépenses somptuaires, telles que l’acquisition de voitures de luxe, alors qu'une frange importante de la population continue de vivre dans des conditions précaires.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Félicité Mbougane Sarr, députée proche de Bassirou Diomaye Faye et exclue de PASTEF, dénonce en séance plénière le 18 novembre 2026 un chantage politique exercé sur le président et sur les Sénégalais. - Elle estime que le blocage des textes budgétaires ne peut servir de moyen de pression pour obtenir des concessions et affirme que « le disque de la démission est rayé ». - Elle défend les bourses de sécurité familiale comme une nécessité et critique les dépenses somptuaires, comme l'acquisition de voitures de luxe.