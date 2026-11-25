Politique

Auteur: Yandé DIOP

Assemblée nationale : Félicité Mbougar Sarr accuse Sonko d’avoir voulu faire de Diomaye Faye son « rat de laboratoire »

« Ils n’ont jamais voulu que Diomaye Faye réussisse », affirme la députée Félicité Mbougane Sarr pendant les débats en plénière portant examen de la résolution sur l'exécution du décret relatif à la LFR 2026. Elle dénonce une stratégie qui aurait consisté, selon elle, à utiliser le chef de l’État comme un cobaye avant de le laisser seul face aux difficultés.

La tension politique entre les camps de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko s’est invitée une nouvelle fois à l’Assemblée nationale. Prenant la parole en séance plénière, la députée Félicité Mbougane Sarr a livré une charge particulièrement virulente contre le camp du Premier ministre. Elle lui reproche de n’avoir jamais véritablement souhaité la réussite du président de la République. « La vérité, c’est qu’ils n’ont jamais voulu que Diomaye Faye réussisse. C’est ma conviction », a-t-elle déclaré sans détour.

Pour étayer son accusation, l’élue a utilisé une expression particulièrement imagée. Selon elle, l’objectif aurait été de faire de Bassirou Diomaye Faye un "cobaye", voire un « rat de laboratoire », dans une sorte de phase expérimentale politique. « Ce qu’ils voulaient, c’était d’en faire un cobaye, un rat de laboratoire, de le mettre en phase de test. Mais cela a échoué ; c’est peine perdue », a-t-elle lancé.

La députée a également dénoncé l’attitude de ceux qui refuseraient de contribuer au sauvetage du pays au seul motif qu’ils ne sont pas aux commandes. Reprenant l’image de la pirogue, elle a reproché à certains acteurs de laisser le navire sombrer parce qu’ils n’en sont pas les capitaines.

La LFR et les élections anticipées dans le viseur

Félicité Mbougane Sarr a aussi fait référence au rejet de la loi de finances rectificative (LFR). Elle conteste les accusations selon lesquelles le président de la République n'aurait enregistré aucune réalisation. À l’en croire, plusieurs réalisations avaient pourtant été inscrites dans le texte budgétaire, avant d’être rejetées par les députés.

« Dans la LFR, il y avait des réalisations qu’on y avait inscrites. Vous les avez rejetées et jetées », a-t-elle reproché à ses collègues parlementaires. L’élue s’est également interrogée sur les menaces répétées de haute trahison, évoquant une insubordination au sein de l’Administration et des tensions qui, selon elle, alimentent les difficultés actuelles.

Sur la perspective d’élections anticipées, elle a enfin appelé à ne pas précipiter les échéances. « Vous voulez des élections tout de suite, vous mettez le désordre. Le président prendra le temps, tout le temps qu’il faudra, inch Allah », a-t-elle conclu.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La députée Félicité Mbougar Sarr a accusé le camp de Sonko de n'avoir « jamais voulu que Diomaye Faye réussisse ». - Elle a affirmé que l'objectif était de faire de Bassirou Diomaye Faye un « cobaye » et un « rat de laboratoire » en phase de test. - Elle a reproché à ses collègues d'avoir rejeté la LFR 2026, où figuraient selon elle des réalisations, et appelé à ne pas précipiter des élections anticipées.