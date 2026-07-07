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Politique

Assemblée nationale : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur cinq dossiers sensibles

Auteur: Adama SY

il y a 21 heures 5204 Lectures 10 Commentaires | English
Assemblée nationale : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur cinq dossiers sensibles

Assemblée nationale : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur cinq dossiers sensibles

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Le député Guy Marius Sagna a saisi le gouvernement à travers plusieurs questions d'actualité portant sur l'enseignement supérieur, les services publics et les infrastructures.

Il a d'abord demandé au ministre de l'Enseignement supérieur de s'expliquer sur les retards récurrents dans le paiement des enseignants vacataires de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

Le parlementaire s'interroge notamment sur une éventuelle opacité dans l'attribution des volumes horaires, évoquant des cas où certains vacataires se verraient attribuer un nombre d'heures supérieur à celui prévu dans les maquettes pédagogiques.

Le député a également dénoncé les retards de paiement des surveillants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, affirmant que certains n'auraient pas été rémunérés depuis trois mois. Il réclame des explications sur cette situation qu'il juge récurrente ainsi que des mesures pour y mettre un terme.

Par ailleurs, Guy Marius Sagna demande au gouvernement de faire le point sur la situation des élèves et de leur encadreur victimes de l'accident survenu le 3 mai 2025 lors d'une sortie pédagogique. Il souhaite connaître les mesures d'assistance mises en place ainsi que le suivi assuré depuis ce drame.

Sur le volet des infrastructures, le parlementaire interpelle l'exécutif sur le retard du programme d'électrification des villages de Darou Nguer, Nguer, Begal, Darou Ndiaye Golly et Darou Ndiaye, dans la commune de Koul. Selon lui, des poteaux électriques ont été installés depuis plusieurs mois sans qu'aucun raccordement ne soit encore effectué.

Enfin, il attire l'attention du gouvernement sur les coupures d'eau qui affectent depuis plus d'une semaine les habitants du quartier Zone B, dans la commune de Fann-Point E-Amitié. Il dénonce le manque de communication autour de cette situation et demande des explications sur les causes de la perturbation ainsi que sur les délais de rétablissement du service.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur les retards de paiement des enseignants vacataires à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, évoquant une possible opacité dans l’attribution des volumes horaires. - Il dénonce les retards de rémunération des surveillants de l’université numérique Cheikh Hamidou Kane, certains n’ayant pas été payés depuis trois mois. - Le député questionne aussi le retard du programme d’électrification de cinq villages de la commune de Koul et les coupures d’eau depuis une semaine dans le quartier Zone B à Dakar.
Auteur: Adama SY
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (10)

Trier par :
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  • image
    Raoul il y a 21 heures
    Vaut mieux aller faire du syndicat GMS le peuple a faim et on ne t’a jamais entendu parler sur ce sujet Ou sont les 37 millards de l asergate on t a entendu en parler Alors fous nous la paix avec ton populisme exacerbé
  • image
    Guy non crédible il y a 20 heures
    Guy pourquoi maintenant tu te tais depuis des mois sur les grands projets des réformes portant sur le Code du Travail et sécurité sociale plus mal Gouvernance que tu dénonçais avec vigueur. Qui t'a contraint au silence... forcé ? Y compris les dérives d'un célèbre PCA que tu dénonçais au quotidien.
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    Sao il y a 19 heures
    Dzmandez dzs comptes a Sonko sur la gestion de la federarion de foot qui ont vecu aux frais du contibuable aux USA
  • image
    PMS il y a 21 heures
    L'ex député des juste causes
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    Askanwii il y a 21 heures
    Sonko sera choqué par le nombre de faux amis qui l entourent et les double puces qui lui mentent depuis au moins une année... Il n a qu a faire surveiller discrètement son entourage il tombera des nus surtout ceux qui font semblant de ne pas s intéresser au pouvoir 😂😂😂
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    Hé! il y a 19 heures
    Où sont passés les 37 milliards de francs CFA de l'ASER ? 💰💰💰

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