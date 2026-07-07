Politique

Auteur: Adama SY

il y a 21 heures

Assemblée nationale : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur cinq dossiers sensibles

Le député Guy Marius Sagna a saisi le gouvernement à travers plusieurs questions d'actualité portant sur l'enseignement supérieur, les services publics et les infrastructures.

Il a d'abord demandé au ministre de l'Enseignement supérieur de s'expliquer sur les retards récurrents dans le paiement des enseignants vacataires de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Le parlementaire s'interroge notamment sur une éventuelle opacité dans l'attribution des volumes horaires, évoquant des cas où certains vacataires se verraient attribuer un nombre d'heures supérieur à celui prévu dans les maquettes pédagogiques.

Le député a également dénoncé les retards de paiement des surveillants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, affirmant que certains n'auraient pas été rémunérés depuis trois mois. Il réclame des explications sur cette situation qu'il juge récurrente ainsi que des mesures pour y mettre un terme.

Par ailleurs, Guy Marius Sagna demande au gouvernement de faire le point sur la situation des élèves et de leur encadreur victimes de l'accident survenu le 3 mai 2025 lors d'une sortie pédagogique. Il souhaite connaître les mesures d'assistance mises en place ainsi que le suivi assuré depuis ce drame.

Sur le volet des infrastructures, le parlementaire interpelle l'exécutif sur le retard du programme d'électrification des villages de Darou Nguer, Nguer, Begal, Darou Ndiaye Golly et Darou Ndiaye, dans la commune de Koul. Selon lui, des poteaux électriques ont été installés depuis plusieurs mois sans qu'aucun raccordement ne soit encore effectué.

Enfin, il attire l'attention du gouvernement sur les coupures d'eau qui affectent depuis plus d'une semaine les habitants du quartier Zone B, dans la commune de Fann-Point E-Amitié. Il dénonce le manque de communication autour de cette situation et demande des explications sur les causes de la perturbation ainsi que sur les délais de rétablissement du service.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur les retards de paiement des enseignants vacataires à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, évoquant une possible opacité dans l’attribution des volumes horaires. - Il dénonce les retards de rémunération des surveillants de l’université numérique Cheikh Hamidou Kane, certains n’ayant pas été payés depuis trois mois. - Le député questionne aussi le retard du programme d’électrification de cinq villages de la commune de Koul et les coupures d’eau depuis une semaine dans le quartier Zone B à Dakar.