Politique

Auteur: Khady NDOYE

Assemblée nationale : La CDS dénonce une « machine infernale » qui menace les fondements de la République

La Confédération pour la démocratie et le socialisme (CDS) dresse un tableau particulièrement lugubre de la situation politique et institutionnelle du Sénégal. Dans une déclaration parvenue à Seneweb, la Conférence des leaders dénonce la dégradation du fonctionnement des institutions, notamment de l’Assemblée nationale, et tient le gouvernement, en particulier le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour principaux responsables de la crise actuelle.

« Qui l'eût cru ? », s'interroge la CDS, qui déplore qu'un pays longtemps présenté comme une référence démocratique en Afrique.

« Le Sénégal à la notoire tradition démocratique, ce pays qui pendant longtemps a fait la différence en Afrique en raison sa trajectoire et la qualité de ses ressources humaines, un tel pays, aujourd'hui semblable à un bateau ivre, se donne au quotidien en spectacle à la face du monde ? Précisément parce qu'il n'y a que le premier pas qui coûte, l'Assemblée nationale est travestie en jouet politique. À l'exemple d'un camion fou, elle enfile les dégâts et offre aux Sénégalais médusés l'image hideuse d'un bulldozer dont la destination est de tout détruire sur son passage », écrit le CDS.

Confusion des rôles, invectives, rejet des lois de finances et adoption de résolutions jugées sans portée : la CDS estime que les dérives parlementaires ont atteint un niveau qui impose de « arrêter les frais ».

« Aussi devient-il pressant d'arrêter les frais. Des frais dont le gouvernement et le président de la République, en tout premier lieu, sont les principaux responsables. Pour avoir été de mèche avec ceux dont ils ne découvrent qu'aujourd'hui l'étendue de la capacité de nuisance, le manque de scrupules, la profondeur de l'inanité, l'absence quasi totale de sens national », insiste la CDS.

Mais ses critiques visent également l'exécutif. La CDS reproche au gouvernement et au chef de l'État d'avoir été complices de ceux dont ils découvriraient aujourd'hui « l'étendue de la capacité de nuisance ».

« En effet, les Sénégalais ont besoin de savoir pourquoi ce n'est que maintenant que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son camp réalisent que le Pastef a délibérément engagé le Sénégal dans une véritable voie sans issue, vendangeant en moins de trois années d'exercice du pouvoir, l'essentiel des acquis de la nation », poursuit le CDS.

Face à cette situation, elle appelle les Sénégalais à se mobiliser pour sortir le pays de « l'ornière ». Elle affirme, pour sa part, sa détermination à contribuer à cette entreprise de « salubrité nationale » et tend la main à toutes les forces vives du pays.

Ainsi, elle compte faire barrage à une « machine infernale » qui, selon elle, menace les fondements de la République et nourrit le désespoir au sein de la population, particulièrement chez les jeunes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La CDS dénonce la dégradation du fonctionnement des institutions, notamment de l'Assemblée nationale, qu'elle qualifie de « jouet politique » et de « machine infernale » menaçant les fondements de la République. - Elle tient le gouvernement et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour principaux responsables de la crise, leur reprochant d'avoir été de mèche avec le Pastef. - La CDS appelle les Sénégalais à se mobiliser pour sortir le pays de « l'ornière » et tend la main à toutes les forces vives du pays.