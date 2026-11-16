Assemblée nationale : La date de la plénière pour l'examen du projet de LFI 2027 connue
Les députés sont convoqués en séance plénière ce mercredi 18 novembre 2026 à 10 heures à l'Assemblée nationale pour l'examen du projet de Loi de finances initiale (LFI) 2027.
Cette séance s'annonce particulièrement électrique au regard du bras de fer engagé entre le gouvernement et l'hémicycle. En amont de ce passage en plénière, la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale avait en effet rejeté le projet de LFI 2027, emboîtant le pas au rejet préalable du projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2026.
Face à ce blocage, le président de la Commission des finances avait exigé le retrait pur et simple du texte budgétaire. Une requête formellement déclinée par le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, l'exécutif estimant que le rejet de la LFR 2026 ne saurait justifier l'annulation du budget 2027.
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Pastef est secte!
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