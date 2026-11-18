Politique

Auteur: Léna THIOUNE

Assemblée nationale : Le député Mamadou Mory Diaw somme Bassirou Diomaye Faye d'annoncer la dissolution

​À quelques jours du 2 décembre 2026, le député de l’opposition Mamadou Mory Diaw invite le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à annoncer la dissolution de l’Assemblée nationale. Dans son intervention en séance plénière, ce mercredi 18 novembre 2026, en marge de l’examen du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, l'élu du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a exhorté le chef de l’État à prendre les devants sur cette question institutionnelle. « J’aurais préféré que dès maintenant vous fassiez l’annonce : le premier à minuit, on dissout l’Assemblée nationale », a-t-il lancé à l'adresse du chef de l'État.

​Cette prise de position intervient dans un contexte de vives critiques de l'opposition à l’égard de la majorité parlementaire et du gouvernement. Le député a notamment dressé un bilan sévère des deux premières années et demie de gouvernance du parti au pouvoir. « Malheureusement, le pouvoir ne se prête pas. Durant les deux ans et demi, le pays est parti au 20e sous-sol », a-t-il déclaré.

​Selon lui, les populations ont désormais pris la mesure de ce qu’il qualifie d'incompétence de l'équipe dirigeante. « Actuellement, les Sénégalais savent, ils ont su l’incapacité de gouverner de PASTEF », a-t-il martelé, assurant que les prochaines échéances électorales permettront de sanctionner ce bilan dans les urnes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le député d'opposition Mamadou Mory Diaw a invité le président Bassirou Diomaye Faye à annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale, lors de la séance plénière du 18 novembre 2026 sur le PLFI 2027. - Il a lancé au chef de l'État : « J'aurais préféré que dès maintenant vous fassiez l'annonce : le premier à minuit, on dissout l'Assemblée nationale ». - Le député de Takku Wallu Sénégal a dressé un bilan sévère des deux ans et demi de gouvernance de PASTEF, affirmant que « le pays est parti au 20e sous-sol » et que les Sénégalais « ont su l'incapacité de gouverner de PASTEF ».