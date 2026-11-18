Politique

Auteur: Léna THIOUNE

Assemblée nationale : Mbaye Dione appelle le gouvernement à « travailler » plutôt qu’à faire de la politique

Lors des débats sur le projet de budget 2027 à l’Assemblée nationale, le député Mbaye Dione (AFP - opposition) a invité le gouvernement à se concentrer plus sur l’action et les résultats plutôt que sur les activités politiques.

« Quels que soient les budgets, si le gouvernement ne travaille pas, vous n’aurez pas de résultats », a-t-il déclaré devant le ministre des Finances et des responsables de l’Assemblée nationale.

Le maire de Ngoudiane a notamment évoqué la tenue d’une réunion politique dans un ministère en pleine journée ouvrable, ainsi que les déplacements de certains directeurs généraux les week-ends avec des véhicules de fonction. Des pratiques qu’il a présentées comme contraires aux exigences de bonne gouvernance.

« La meilleure arme pour conquérir le suffrage des Sénégalais, c’est de faire des résultats, mais ce n’est pas de faire de la politique 24 heures sur 24. Il faut travailler, toujours travailler », a-t-il insisté.

Auparavant, Mbaye Dione est revenu sur les questions de transparence et de sincérité budgétaire. Il a rappelé ses interpellations répétées sur les rapports relatifs à la dette publique depuis les révélations sur la "dette cachée" en 2024, notamment pour obtenir des précisions sur la répartition de la dette entre sa composante locale et extérieure.

Il a également rappelé ses réserves sur les prévisions de recettes du budget 2026, qu’il jugeait peu réalistes, notamment celles provenant de la presse.

Évoquant le probable rejet du budget 2027 en séance plénière, le député a estimé que le Sénégal ne pouvait rester sans budget. « Le président de la République a certainement les moyens juridiques de nous proposer un budget, parce que le Sénégal ne peut pas rester sans budget », a-t-il soutenu.

Selon Mbaye Dione, la question centrale ne réside pas tant dans l'existence d'un budget que dans la capacité du gouvernement à obtenir des résultats avec les ressources dont il dispose.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le député Mbaye Dione (AFP-opposition) a appelé le gouvernement à se concentrer sur l'action et les résultats plutôt que sur les activités politiques lors des débats sur le budget 2027. - Il a cité une réunion politique dans un ministère en journée ouvrable et des déplacements de directeurs généraux les week-ends avec des véhicules de fonction comme contraires à la bonne gouvernance. - Il a estimé que le Sénégal ne pouvait rester sans budget et que la question centrale réside dans la capacité du gouvernement à obtenir des résultats avec les ressources disponibles.