Assemblée nationale : Ousmane Sonko lance une pique à Amadou Ba
La séance plénière consacrée à l’examen du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027 a été marquée, ce mercredi 18 novembre 2026, par une séquence ironique entre Ousmane Sonko et l’ancien chef du gouvernement Amadou Ba. En évoquant la « fameuse dissolution » de cette législature, le président de l’Assemblée nationale a invité l’ancien Premier ministre à prendre la parole devant les députés.
« Monsieur Amadou Ba numéro 1, je vous ai inscrit d’office, je voulais que vous preniez la parole pour éclairer l’Assemblée, avant la fameuse dissolution, qu’on puisse vous avoir sur la tribune ! », a lancé Ousmane Sonko.
L'interpellation du président de l'Assemblée nationale faisait référence à la perspective d’une éventuelle dissolution de l'institution, régulièrement agitée dans le débat politique et ravivée par les tensions entre l'Exécutif et les représentants de la nation.
Commentaires (16)
Mais cette legislature pastefienne est la plus nulle de l’histoire politique du senegal et elle sera dissoute le 2 decembre inchalla
Du balai
Pastef c fini
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.