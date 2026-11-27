Politique

Auteur: Khady Ndoye

Assemblée nationale : quatre commissions d’enquête parlementaires annoncées sur la dette, Banco Santander et les fonds spéciaux

Le Bureau de l’Assemblée nationale, réuni ce vendredi 27 novembre 2026 sous la présidence d’Ousmane Sonko, a adopté quatre propositions de résolution portant création de commissions d’enquête parlementaires. Les investigations envisagées concernent notamment la gestion de la dette publique entre 2012 et 2026, les financements impliquant Banco Santander ainsi que l’utilisation des fonds spéciaux de plusieurs institutions de l’État.

La dette publique sénégalaise sera au cœur de l’une de ces commissions. Les députés entendent examiner sa gestion sur la période 2012-2026, dans le cadre d’une démarche visant à faire la lumière sur les opérations financières de l’État au cours de ces quatorze années.

Une deuxième commission portera sur la mobilisation, la structuration et l’exécution des financements auxquels Banco Santander a participé dans le cadre de projets publics au Sénégal.

Les parlementaires veulent également se pencher sur le Programme décennal de gestion des inondations et le Projet d’assainissement des dix villes. Deux programmes dont la gestion et l’exécution feront ainsi l’objet d’investigations parlementaires.

La quatrième commission d’enquête concernera les fonds spéciaux de la Primature, du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), pour la période allant de 2004 à 2026.

Un passage préalable par le ministère de la Justice

Avant leur mise en place effective, les quatre propositions de résolution seront transmises au ministre de la Justice par le président de l’Assemblée nationale. Cette démarche, prévue par l’article 54 du Règlement intérieur, vise à recueillir, dans un délai de quinze jours, un avis sur d’éventuelles interactions entre les objets des enquêtes parlementaires et des procédures judiciaires en cours.

Par ailleurs, le Bureau a examiné et adopté l’Instruction générale relative aux modalités de fonctionnement des services de l’Assemblée nationale en cas de dissolution de l’institution, conformément à l’article 3 de son Règlement intérieur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Bureau de l’Assemblée nationale, présidé par Ousmane Sonko, a adopté quatre propositions de résolution créant des commissions d’enquête parlementaires. - Les enquêtes porteront sur la gestion de la dette publique entre 2012 et 2026, les financements impliquant Banco Santander, le Programme décennal de gestion des inondations et le Projet d’assainissement des dix villes, ainsi que les fonds spéciaux de la Primature, du HCCT et du CESE de 2004 à 2026. - Les propositions seront transmises au ministre de la Justice pour avis, dans un délai de quinze jours, sur d’éventuelles interactions avec des procédures judiciaires en cours.