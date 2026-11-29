Politique

Auteur: Yande Diop

ASSEMBLEE NATIONALE : « Un député n'est pas au service de son parti », rappelle Théodore Monteil

L'ancien parlementaire Théodore Monteil dénonce les dérives comportementales au sein de l'institution et appelle à davantage de discipline. Il plaide pour des sanctions financières contre les députés absentéistes et une meilleure prise en charge de leur mission de contrôle.

Être député ne devrait pas se résumer à porter les couleurs d'un parti politique ou à jouir des privilèges liés à un mandat électif. C'est le rappel fait par Théodore Monteil, ancien parlementaire de la 12e législature.

Invité du « Jury du dimanche » du 29 novembre 2026, il a livré une réflexion sans complaisance sur la fonction parlementaire, les comportements des élus et les exigences liées à leur mandat. Pour lui, une fois élu, le député doit dépasser son appartenance politique pour se consacrer exclusivement à l'intérêt général.

« Le parti te présente, mais le mandat a été concédé par le peuple sénégalais et on est au service du peuple sénégalais », a-t-il rappelé. Il estime ainsi qu'un parlementaire ne peut continuer à se comporter comme un simple militant de sa formation politique. « Quand il est élu député, il n'est pas au service de son parti ou de sa coalition. Il cesse d'être partisan. Il doit devenir quelqu'un qui est au service exclusif du Sénégal et des populations sénégalaises », insiste-t-il.

Mais au-delà de cette exigence politique, Théodore Monteil pointe également les dérives comportementales observées au sein de l'Assemblée nationale. Il rappelle que le comportement d'un député doit être à la hauteur de la fonction qu'il occupe. « On apporte à l'Assemblée nationale ce qu'on a appris à la maison », explique-t-il, estimant que les séminaires d'intégration organisés au début de chaque législature ne suffisent pas à garantir la bonne conduite des élus.

L'ancien parlementaire s'insurge notamment contre l'appropriation du titre d'« honorable » par les députés. Selon lui, cette appellation, davantage ancrée dans les traditions anglo-saxonnes, ne figure pas dans la Constitution sénégalaise. « L'honorabilité, on vous la donne, on vous la concède de par votre comportement, de par votre façon de faire. Vous ne pouvez pas vous-même vous qualifier d'honorable. C'est ridicule », tranche-t-il.

Pour Monteil, l'Assemblée nationale doit rester une institution exemplaire, dont les membres incarnent les valeurs de la République. « Autant l'aéroport est le miroir d'un pays, autant l'Assemblée nationale en est son image », souligne-t-il, plaidant pour des dispositifs capables de prévenir les écarts de conduite.

Des députés trop peu présents dans les commissions

L'ancien député s'est également penché sur le fonctionnement interne de l'institution. Il regrette que les commissions parlementaires ne jouent pas pleinement leur rôle, alors qu'elles constituent un espace essentiel de contrôle de l'action gouvernementale et d'approfondissement des textes législatifs.

Il estime notamment que les commissions de la Santé, de l'Éducation et des Infrastructures devraient figurer parmi les plus stratégiques. Leur mission ne devrait pas se limiter à examiner les projets de loi transmis par le gouvernement. Elles doivent aussi aller sur le terrain, enquêter, recueillir des informations et produire des rapports susceptibles d'éclairer les citoyens. Prenant l'exemple des établissements scolaires en ruine, notamment les lycées Seydou Nourou Tall et Charles de Gaulle de Saint-Louis, il s'interroge sur l'absence de missions parlementaires pour comprendre les causes de cette dégradation.

« Le rôle d'un commissaire, c'est aller chercher l'information, c'est aller éclairer la lanterne des Sénégalais, c'est creuser pour voir au-delà de la surface », rappelle-t-il.

Face à l'absentéisme de certains élus, Théodore Monteil propose une réponse concrète : toucher à leurs indemnités. « On ne peut pas arrêter le mandat d'un député, mais on peut toucher à son indemnité », suggère-t-il. Il évoque notamment un système de retenues de 5 % ou 10 % en fonction du nombre d'absences.

« On ne peut pas compter sur la générosité naturelle des gens pour faire le travail », conclut-il, convaincu que seule une véritable politique de responsabilisation permettra de replacer le travail parlementaire au cœur de l'institution.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Théodore Monteil affirme qu'un député élu doit servir le peuple sénégalais et non son parti ou sa coalition. - Il juge que le titre d'« honorable » ne figure pas dans la Constitution sénégalaise et doit être mérité par le comportement. - Il propose des retenues de 5 % ou 10 % sur les indemnités des députés selon le nombre d'absences.