Politique

Auteur: Bernadin PATINVOH

«Aucun doute que je serai réélu », affirme Adama Barrow à quelques semaines de la Présidentielle

C’est un secret de polichinelle. Le président gambien Adama Barrow est candidat à sa propre succession. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est très confiant à l’approche de la Présidentielle de décembre. En effet, le dirigeant a déclaré hier mardi qu’il gagnerait le scrutin.

« Je suis largement en tête face à mon principal adversaire»

Il se base sur un sondage réalisé par un Institut de recherche à but non lucratif. « Les résultats du CepRass (Centre for policy, research and strategic studies) sont officiellement publiés et ils sont sans appel : je suis largement en tête face à mon principal adversaire, qui n’est autre que mon père, Ousainou Darboe », a affirmé le dirigeant alors qu’il s’adressait aux journalistes au terme de sa dernière tournée de campagne.

Le locataire de la State house est même allé plus loin en exprimant sa certitude quant à ses chances de remporter le scrutin. « Je pense qu’il ne fait aucun doute que je serai réélu le 05 décembre 2026 », a-t-il déclaré, exhortant ses challengers à préserver la paix, la stabilité et le respect de la loi, tout en gardant à l’esprit que c’est le peuple gambien qui élira son président.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Adama Barrow a déclaré qu’il gagnerait la Présidentielle de décembre et qu’il serait réélu le 05 décembre 2026. - Il s’appuie sur un sondage du CepRass (Centre for policy, research and strategic studies) selon lequel il est largement en tête face à son principal adversaire, Ousainou Darboe. - Il a exhorté ses challengers à préserver la paix, la stabilité et le respect de la loi, en rappelant que c’est le peuple gambien qui élira son président.