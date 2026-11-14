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Barthélemy Dias-Abass Fall : « Le sang risque de gicler »

Auteur: Senewebnews-RP

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Barthélemy Dias-Abass Fall : « Le sang risque de gicler »

Barthélemy Dias-Abass Fall : « Le sang risque de gicler »

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Les Échos alerte sur les tensions grandissantes entre Barthélemy Dias et Abass Fall. Leur rencontre, avant-hier, aux funérailles de Woré Diaw, 4e adjointe au maire de Dakar chargée de la santé et militante active de Taxawu Sénégal, à Scat Urbam, s'est déroulée dans une atmosphère glaciale. Le journal décrit une situation qui « ressemble carrément à de l'animosité pour ne pas dire de l'aversion » entre l'ancien et l'actuel maire de Dakar.

A lire aussi : "Décès de Woré Diaw, adjointe au maire : Dakar pleure une grande dame"

Pendant près d'une heure, les deux hommes ont partagé la même tente, avec Khalifa Sall en « tampon » entre eux, sans échanger le moindre regard ni se saluer. À la fin de la cérémonie, chacun est reparti de son côté, leurs « gros bras » respectifs leur frayant le chemin pour éviter tout contact entre ces anciens alliés de Yewwi Askan Wi (ex-alliance de l’opposition).

Cette scène illustre, selon le quotidien d’information, une rupture devenue préoccupante. Les Échos met d'ailleurs en garde contre une possible escalade, prévenant que « le sang risque de gicler si les bonnes volontés ne s'engagent pas d'ores et déjà » pour apaiser les tensions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Lors des funérailles de Woré Diaw à Scat Urbam, Barthélemy Dias et Abass Fall ont partagé la même tente pendant près d'une heure sans échanger de regard ni se saluer, avec Khalifa Sall entre eux. - À la fin de la cérémonie, chacun est reparti de son côté, leurs « gros bras » respectifs leur frayant le chemin pour éviter tout contact entre ces anciens alliés de Yewwi Askan Wi. - Les Échos met en garde contre une possible escalade, prévenant que « le sang risque de gicler si les bonnes volontés ne s'engagent pas d'ores et déjà » pour apaiser les tensions.
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Commentaires (19)

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    Xeme ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    C'est toujours une certaine communication de certains médias qui continue de nous présenter un Barthélémy Diaz avec arme à feu et le sang toujours proche de gicler. Mais cette image a perdu sa communication. D'abord, c'est à cause de l'image opposée de "chien de balcon ", qui a pris sa justification de la fin de la protection de Firaouna Sall. C'est Firaouna Sall qui avait sorti Barthélémy de prison pour en faire un député, malgré son meurtre volontaire par une balle dans le dos (que cela ne vous fasse pas oublier que le violent c'est Sonko). Lorsque Barthélémy a refusé de soutenir la candidature de Macky, candidature pour laquelle le légionnaire assurait sa couverture à n'importe quel criminel, la suite tout le Sénégal la connaît. Cette image de Barth fut totalement détruite par la levée de la protection de Firaouna Sall. Que le résultat tombe à l'arrivée de Pastef au pouvoir, avant la trahison de Diomaye, ne fait de Sonko le responsable de cette destruction de la fausse image de Barthélémy.
    La falsification de l'histoire, c'est ce qu'il faut, le plus, combattre au Sénégal.
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    Mg il y a 1 jour
    Depuis quand des gens qui ne se parlent font t-il forcemment giclerle sang ????
    Le jour naliste et les responsables concernes de cet article doivent etre tres nuls pour nous farcir cet ORDURE .
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    Seytané il y a 1 jour
    Affaire de Seytané ngén di def sinon il y’aura rien entre les deux. Ils ont le droit de ne pas se saluer même des membres du gouvernement peuvent avoir ce problème et ça ne gêne personne
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    Bayou Xeme il y a 1 jour
    Arrêtez de raconter des sottises. Le PASTEF est un parti clandestin dirigé par un usurpateur à l’assemblée nationale et un porteur d’eau aussi usurpateur que son gourou à la Ville de Dakar.
    Vos jours sont comptés à la tête de ses institutions, puisque vous allez tous être balayés par le peuple souverain. Les Dakarois remettront leur Maire légitime Barthelemy Toye Dias à la tête de la Ville de Dakar. L’autre usurpateur sera balayé et répondra devant la justice.
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    Boy Dakar il y a 1 jour
    Moi je suis originaire de Dakar un Dakarois pure pâte mais je ne reconnais pas ce Barth qui est d’origine je ne sais où et qui met toujours en avant son « Dakarois » pour nous berner. Arrêtez vos conneries . Diomaye nioun nioko fal à travers Sonko et Barth aussi à cause de Sonko
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    Aba il y a 1 jour
    Ne jouez pas au Cassandre. D'ailleurs aucun des deux ne vaut la peine de se sacrifier pour sale caractère. En dépit de tout, reconnaissons au 1er maire l'expérience dans le travail communal et les réalisations.
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    Jahman il y a 1 jour
    Il y a des titres qui suffisent ice quele procureur sautosaisit. Quel sang va gicler ? Ce veut dire la violence. Il faut arrêter ces enfantillages. Les dakarois sont suffisamment mûrs pour ne pas lire des idioties pareilles. Tu ne dois pas être certainement de Dakar.
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    GalsenLe vrai il y a 1 jour
    @Jahman  Vous avez parfaitement raison, le procureur doit autosaisir de ce titre et convoqué iliquo presto le journaliste de sénéweb qui a publié ce titre et celui du journaliste Les Échos dont il parle .
    Je recommande même un fermeture de ses journaux qui n'ont pas le contrôle des propos affabulateurs et d'appel à la violence ou meurtre) de leurs journalistes publiés sur leur journal ou site internet.
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    Mom il y a 1 jour
    C'est ce qu'on appelle une affirmation gratuite. Un gros titre pour rien.
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    Io il y a 1 jour
    Journalistes de pacotille! Il faut revoir l'éducation. Repartir de zéro. Le niveau est dramatique
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    Mg il y a 1 jour
    Ce journal risque grandement sa CREDIBILITE !
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    Sénégal il y a 1 jour
    C'est grave d'écrire ce genre c'est du jamais vu, comme la personne la personne voulait qu'il y ait bagarre ou c'est juste de la maladresse ?
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    Max il y a 1 jour
    Ils ne se saluent pas ni se parlent, et après. De là à parler de sang qui va gicler comme quand un animal est égorgé... Pathétique
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    Manipulations il y a 1 jour
    Vous les échos vous êtes dangereux vous informez des bassesses alors qu'il s'agit d'une levée de corps vous informez très mal au pire des cas ils sont libres de ne pas se parler si leurs relations ne le permettent plus car rien ne s'obtient par la force Barthélémy Diaz n'est plus maire pourquoi lui donner de l'importance
  • avatar
    Nolob il y a 1 jour
    Barthélemy Dias-Abass Fall : « Le sang risque de gicler » : J'ose espérer que vous avez peser la portée de votre titre, même s'il n'appelle pas explicitement au crime, il est très violent et peut inciter des esprits simples à passer à l'acte. Si le sang gicle comme vous l'indiquez dans votre titre, alors votre responsabilité sera pleine et entière. Comment un journal qui se dit sérieux peut laisser passer un titre aussi dangereux, qu'incitateur. La course au sensationnel, ne doit pas obérer vos responsabilités.
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    jhkgh il y a 1 jour
    C'est magnifique ! Ce sont les internautes qui en appellent à l'éthique de la part des médias .

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