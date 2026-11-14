Politique

Auteur: Senewebnews-RP

Barthélemy Dias-Abass Fall : « Le sang risque de gicler »

Les Échos alerte sur les tensions grandissantes entre Barthélemy Dias et Abass Fall. Leur rencontre, avant-hier, aux funérailles de Woré Diaw, 4e adjointe au maire de Dakar chargée de la santé et militante active de Taxawu Sénégal, à Scat Urbam, s'est déroulée dans une atmosphère glaciale. Le journal décrit une situation qui « ressemble carrément à de l'animosité pour ne pas dire de l'aversion » entre l'ancien et l'actuel maire de Dakar.

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Pendant près d'une heure, les deux hommes ont partagé la même tente, avec Khalifa Sall en « tampon » entre eux, sans échanger le moindre regard ni se saluer. À la fin de la cérémonie, chacun est reparti de son côté, leurs « gros bras » respectifs leur frayant le chemin pour éviter tout contact entre ces anciens alliés de Yewwi Askan Wi (ex-alliance de l’opposition).

Cette scène illustre, selon le quotidien d’information, une rupture devenue préoccupante. Les Échos met d'ailleurs en garde contre une possible escalade, prévenant que « le sang risque de gicler si les bonnes volontés ne s'engagent pas d'ores et déjà » pour apaiser les tensions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Lors des funérailles de Woré Diaw à Scat Urbam, Barthélemy Dias et Abass Fall ont partagé la même tente pendant près d'une heure sans échanger de regard ni se saluer, avec Khalifa Sall entre eux. - À la fin de la cérémonie, chacun est reparti de son côté, leurs « gros bras » respectifs leur frayant le chemin pour éviter tout contact entre ces anciens alliés de Yewwi Askan Wi. - Les Échos met en garde contre une possible escalade, prévenant que « le sang risque de gicler si les bonnes volontés ne s'engagent pas d'ores et déjà » pour apaiser les tensions.