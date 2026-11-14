Barthélemy Dias-Abass Fall : « Le sang risque de gicler »
Les Échos alerte sur les tensions grandissantes entre Barthélemy Dias et Abass Fall. Leur rencontre, avant-hier, aux funérailles de Woré Diaw, 4e adjointe au maire de Dakar chargée de la santé et militante active de Taxawu Sénégal, à Scat Urbam, s'est déroulée dans une atmosphère glaciale. Le journal décrit une situation qui « ressemble carrément à de l'animosité pour ne pas dire de l'aversion » entre l'ancien et l'actuel maire de Dakar.
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Pendant près d'une heure, les deux hommes ont partagé la même tente, avec Khalifa Sall en « tampon » entre eux, sans échanger le moindre regard ni se saluer. À la fin de la cérémonie, chacun est reparti de son côté, leurs « gros bras » respectifs leur frayant le chemin pour éviter tout contact entre ces anciens alliés de Yewwi Askan Wi (ex-alliance de l’opposition).
Cette scène illustre, selon le quotidien d’information, une rupture devenue préoccupante. Les Échos met d'ailleurs en garde contre une possible escalade, prévenant que « le sang risque de gicler si les bonnes volontés ne s'engagent pas d'ores et déjà » pour apaiser les tensions.
Commentaires (19)
La falsification de l'histoire, c'est ce qu'il faut, le plus, combattre au Sénégal.
Le jour naliste et les responsables concernes de cet article doivent etre tres nuls pour nous farcir cet ORDURE .
Vos jours sont comptés à la tête de ses institutions, puisque vous allez tous être balayés par le peuple souverain. Les Dakarois remettront leur Maire légitime Barthelemy Toye Dias à la tête de la Ville de Dakar. L’autre usurpateur sera balayé et répondra devant la justice.
Je recommande même un fermeture de ses journaux qui n'ont pas le contrôle des propos affabulateurs et d'appel à la violence ou meurtre) de leurs journalistes publiés sur leur journal ou site internet.
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