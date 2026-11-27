Politique

Auteur: Yandé Diop

Barthélemy Dias se paie Diomaye et Sonko : « Bingo moy Binga » et fait un clin d’œil à Macky Sall et Idrissa Seck

L’ancien maire de Dakar, Barthélemy Dias, n’a pas manqué de décocher ses flèches au président Bassirou Diomaye Faye et à son ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Reprenant avec ironie le slogan « Sonko moy Diomaye », il a lancé une formule sarcastique : « Bingo moy Binga ». Dans la foulée, il a adressé des clins d’œil politiques à Macky Sall et Idrissa Seck, tout en appelant à la construction d’une grande coalition pour sortir le Sénégal de l’impasse.

Faisant allusion aux relations entre les deux têtes de l’Exécutif, Barthélemy Dias estime que l’un est élu, mais semble encore douter de son pouvoir, tandis que l’autre, qu’il présente comme particulièrement rusé, voudrait faire croire qu’il est désormais dans l’opposition. « Il a soif de pouvoir, mais ne sera jamais élu », a-t-il lancé, visant manifestement Ousmane Sonko.

Dans son intervention, l’ancien maire de Dakar a également tenu à rendre hommage à l’ancien président Macky Sall. Il estime que le Sénégal lui doit beaucoup, notamment en matière d’infrastructures. Il a ainsi évoqué les équipements qui ont contribué à la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse, pour illustrer l'héritage laissé par l'ancien régime.

Autre clin d’œil politique, cette fois à Idrissa Seck. Barthélemy Dias semble miser sur un large rassemblement des forces politiques, au-delà des clivages, pour proposer une alternative au pouvoir actuel. Il invite d’ailleurs le président Bassirou Diomaye Faye à organiser des élections.

Dans cette perspective, il exhorte les Sénégalais à ne donner une majorité ni au chef de l’État, qui, selon lui, « ne sait pas quoi faire de sa signature », ni à Ousmane Sonko, qu’il accuse de vouloir tout bloquer. « La responsabilité d’un député n’est pas de saboter au nom de son parti », a-t-il insisté, dénonçant une conception partisane du travail parlementaire.

Monsieur Dias affirme ainsi travailler à la constitution d’une coalition majoritaire qui, selon ses ambitions, devra dignement représenter le peuple sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Barthélemy Dias a repris ironiquement le slogan « Sonko moy Diomaye » en lançant « Bingo moy Binga ». - Il a rendu hommage à Macky Sall pour l'héritage en infrastructures et fait un clin d'œil à Idrissa Seck. - Il appelle à une grande coalition et invite Bassirou Diomaye Faye à organiser des élections.