Politique

Auteur: Mouhamed CAMARA

Birima Ndiaye : « Si Macky Sall me contredit, je brise sa carrière politique dès demain »

​Il sait des choses, trop de choses peut-être. Assez en tout cas pour réduire à néant l'avenir politique de l'ancien président de la République, dit-il.

​Invité du « Grand entretien » de Seneweb, Birima Ndiaye a fait une flopée de révélations sur les coulisses de l'ancien régime et les divisions qui ont suivi. « Je sais tout des tensions entre Mame Mbaye Niang et Amadou Ba. Si je le voulais, je les réconcilierais », dit-il. « Tu le pourrais vraiment ? », lui rétorque le présentateur Mouhamed Diallo. « Mieux, si je le voulais, je briserais la carrière politique de Macky Sall. S'il me contredit, je le fais dès demain », répond Birima Ndiaye.

A lire aussi : " "Dafko dor bamouy dioy" : Les révélations de Birima sur la "bagarre" entre Amadou Ba et Mame Mbaye Niang à cause de..."

​S'il réfute les allégations selon lesquelles Macky Sall serait derrière les attaques de Mame Mbaye Niang contre Amadou Ba, l'homme politique reproche trop de laxisme à l'ancien président sur les conflits entre ses proches. « C'est connu de tous ses proches : Macky Sall a l'habitude d'observer les conflits internes sans sourciller. Mais je lui conseille de mettre fin à celui-ci (Mame Mbaye Niang - Amadou Ba). Ce n'est bon ni pour lui ni pour sa famille », conseille Birima Ndiaye au leader de l'APR.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Birima Ndiaye affirme qu'il briserait la carrière politique de Macky Sall dès demain si ce dernier le contredit. - Il dit connaître les tensions entre Mame Mbaye Niang et Amadou Ba et pouvoir les réconcilier s'il le voulait. - Il reproche à Macky Sall son laxisme face aux conflits entre ses proches et lui conseille d'y mettre fin.