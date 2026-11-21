Birima Ndiaye : « Si Macky Sall me contredit, je brise sa carrière politique dès demain »
Il sait des choses, trop de choses peut-être. Assez en tout cas pour réduire à néant l'avenir politique de l'ancien président de la République, dit-il.
Invité du « Grand entretien » de Seneweb, Birima Ndiaye a fait une flopée de révélations sur les coulisses de l'ancien régime et les divisions qui ont suivi. « Je sais tout des tensions entre Mame Mbaye Niang et Amadou Ba. Si je le voulais, je les réconcilierais », dit-il. « Tu le pourrais vraiment ? », lui rétorque le présentateur Mouhamed Diallo. « Mieux, si je le voulais, je briserais la carrière politique de Macky Sall. S'il me contredit, je le fais dès demain », répond Birima Ndiaye.
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S'il réfute les allégations selon lesquelles Macky Sall serait derrière les attaques de Mame Mbaye Niang contre Amadou Ba, l'homme politique reproche trop de laxisme à l'ancien président sur les conflits entre ses proches. « C'est connu de tous ses proches : Macky Sall a l'habitude d'observer les conflits internes sans sourciller. Mais je lui conseille de mettre fin à celui-ci (Mame Mbaye Niang - Amadou Ba). Ce n'est bon ni pour lui ni pour sa famille », conseille Birima Ndiaye au leader de l'APR.
Commentaires (10)
Ne pensez-vous pas qu'il y a aujourd'hui trop de politique dans notre pays ?
À longueur de journée, les débats politiques occupent nos plateaux de télévision, nos émissions de radio et nos espaces médiatiques. Pourtant, le Sénégal ne se résume pas à la politique et aux querelles entre acteurs politiques.
J'interpelle particulièrement les journalistes : pourquoi ne pas consacrer davantage de reportages et d'interviews aux véritables préoccupations des populations ?
Parlons :
- Du développement de nos localités et de nos infrastructures.
- Des difficultés de notre système éducatif et du manque d'enseignants.
- De la cherté du panier de la ménagère.
- Des difficultés d'accès à un logement décent.
- De la gestion de nos mairies, notamment à Bambilor et à Sangalkam.
- Des litiges fonciers qui plongent de nombreuses familles dans l'incertitude.
- De la surcharge des Tata et des difficultés quotidiennes liées au transport.
- De l'insécurité, de l'éclairage public, de l'accès à l'eau et à l'électricité.
Les Sénégalais ont besoin d'être écoutés, informés et défendus dans leurs préoccupations quotidiennes.
La mission du journaliste ne doit pas se limiter à donner la parole aux hommes politiques. Elle consiste aussi à enquêter, à interpeller les autorités, à révéler les injustices et à mettre en lumière les problèmes que vivent les citoyens.
Nous lançons donc un appel à tous les journalistes : osez organiser UNE JOURNÉE SANS POLITIQUE !
Faites une pause dans les querelles politiques et donnez la parole aux populations. Allez dans les quartiers, les villages, les marchés, les écoles et les transports en commun. Écoutez les citoyens et montrez leurs réalités.
Le Sénégal a besoin d'une presse qui parle aussi du vécu des Sénégalais, et pas uniquement de ceux qui font de la politique.
L'information doit servir le peuple avant de servir les intérêts de qui que ce soit.
Le développement mérite autant de temps d'antenne que la politique !
On se rappelle des émissions de jakarlo avec ses envolées dithyrambiques sur lui
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