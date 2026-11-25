Politique

Auteur: Yandé DIOP

Bras de fer autour de la LFR 2026 : par 128 voix contre 9, l'Assemblée nationale exige le retrait du décret présidentiel

​L'Assemblée nationale a adopté, ce mercredi 25 novembre en séance plénière, la résolution relative à l'exécution du décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 mettant en vigueur la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Le texte a recueilli 128 voix pour, 9 contre et 2 abstentions, sur un total de 139 votants, dont 21 par procuration.

​Le bras de fer autour de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 se poursuit à l'Assemblée nationale. Ce mercredi, les députés ont adopté la résolution portant sur l'exécution du décret présidentiel n° 2026-2416 du 19 novembre 2026, par lequel le chef de l'État a mis en vigueur le projet de LFR précédemment rejeté par les parlementaires.

​À l'issue du scrutin, le président de l'Assemblée nationale a annoncé 128 voix favorables, 9 voix contre et 2 abstentions. Sur les 165 députés inscrits, 139 ont pris part au vote, dont 21 par procuration. À travers cette résolution, les députés entendent contester la mise en application d'un texte qu'ils considèrent comme définitivement rejeté le 3 novembre dernier, à la suite de l'adoption d'une question préalable fondée sur l'article 83 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

​Dans son premier article, la résolution affirme que le projet de loi n° 40/2026 portant loi de finances rectificative pour l'année 2026 a été définitivement rejeté par l'adoption de cette question préalable. Elle considère, en conséquence, que le décret n° 2026-2416 constitue « une usurpation du pouvoir législatif et une atteinte grave aux principes fondamentaux », puisqu'il remet en vigueur un projet expressément rejeté par la représentation nationale. L'Assemblée nationale demande ainsi le retrait sans délai du décret et l'arrêt de toute exécution de la LFR 2026 sur son fondement.

​Les agents de l'État et les autorités exécutives interpellés

​La résolution ne se limite pas à la contestation du décret. Elle adresse également un rappel ferme aux différents acteurs de la chaîne d'exécution budgétaire. Dans son deuxième article, l'Assemblée nationale précise que l'intervention du décret ne dispense pas les ordonnateurs, contrôleurs budgétaires, comptables publics, ainsi que les administrations fiscales et douanières, de leurs obligations de contrôle de la légalité et de la régularité des opérations financières. Ces agents sont notamment appelés à vérifier la régularité des engagements, la disponibilité des crédits, la qualité des ordonnateurs, la validité des créances et la conformité des actes aux autorisations financières applicables.

​Le troisième article rappelle, pour sa part, que la mise en œuvre du décret ne saurait soustraire les autorités exécutives aux obligations et responsabilités attachées à l'exercice de leurs fonctions. Les engagements financiers conclus avec le Fonds monétaire international (FMI) et les autres partenaires techniques et financiers ne peuvent se substituer aux autorisations budgétaires et financières relevant de la compétence constitutionnelle de l'Assemblée nationale.

​Sur cette question, le quatrième article rappelle notamment que les emprunts, engagements payables à terme ou par annuité et opérations de conversion de dettes doivent être autorisés par une loi de finances, conformément à l'article 133 du règlement général sur la comptabilité publique. L'Assemblée nationale annonce également qu'elle procédera à la vérification de la régularité des nouveaux emprunts, émissions de titres et conventions financières fondés sur le décret contesté, en demandant des justifications sur leur base juridique, leur montant et leur conformité aux autorisations financières applicables.

​Le cinquième article prévoit un examen minutieux de l'exécution budgétaire de l'exercice 2026 dans le cadre de la future loi de règlement. Les encaissements de recettes, les paiements de dépenses et les emprunts exécutés sur le seul fondement du décret feront l'objet d'un contrôle particulier. La commission des finances et du contrôle budgétaire est appelée à assurer un suivi régulier de cette exécution.

​Enfin, à travers le sixième et dernier article, les députés réaffirment leur attachement à la Constitution, à la séparation et à l'équilibre des pouvoirs ainsi qu'à leurs prérogatives en matière de lois de finances. Ils réitèrent également leur disponibilité à examiner de nouveaux textes budgétaires reposant sur des hypothèses macroéconomiques et financières « sincères, réalistes et prudentes ».

​Cette adoption intervient dans un contexte de fortes divergences entre les parlementaires et l'exécutif sur les conditions de mise en vigueur de la LFR 2026. Lors de la défense de la position du groupe Pastef, son président, Ayib Daffé, avait dénoncé une remise en cause de la souveraineté parlementaire et mis en garde contre une dérive vers « la monarchie républicaine ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Assemblée nationale a adopté par 128 voix contre 9 et 2 abstentions une résolution contestant le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 mettant en vigueur la LFR 2026. - La résolution affirme que le projet de loi n° 40/2026 a été définitivement rejeté le 3 novembre dernier par une question préalable et qualifie le décret d'« usurpation du pouvoir législatif ». - L'Assemblée nationale demande le retrait sans délai du décret et l'arrêt de toute exécution de la LFR 2026 sur son fondement.