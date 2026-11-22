Politique

Auteur: Bernadette Seynabou FAYE

Bras de fer autour de la LFR : Yankhoba Diémé met en garde contre les conséquences du blocage

Le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 continue de susciter des réactions au sein de l’exécutif. Cette fois, c’est le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, qui monte au créneau. Invité de l’émission point de vue, ce dimanche sur la RTS, il accuse une partie de la majorité parlementaire de faire passer ses calculs politiques avant les préoccupations des populations, au risque de compromettre des investissements jugés essentiels. « Ce n'est pas parce que cela peut apporter une reconnaissance politique au président de la République qu'il faut s'y opposer », lance-t-il.

Au cœur de son réquisitoire, deux investissements majeurs pour Ziguinchor: le pont Émile-Badiane, qui bénéficie de 5 milliards de francs CFA dans le collectif budgétaire pour des travaux de renforcement en attendant un nouvel ouvrage, et le futur hôpital de niveau 3, doté d'une enveloppe de 95 milliards. Selon Yankhoba Diémé, ces deux projets auraient pourtant été réclamés par des députés qui ont ensuite contesté les dispositions budgétaires permettant leur réalisation. « Ce sont les mêmes députés qui demandaient ces réalisations qui les contestent aujourd'hui », déplore le ministre.

Au-delà des investissements prévus en Casamance, le ministre a également cité les subventions à l’énergie et le doublement des bourses familiales parmi les mesures inscrites dans la LFR. « La politique, c’est l’art de gérer la cité et vous la gérez pour le bonheur des citoyens », rappelle-t-il.

Diomaye Faye ne doit pas être prisonnier des calculs politiques

Pour Yankhoba Diémé, Bassirou Diomaye Faye a été élu par tous les Sénégalais et ne saurait être prisonnier des intérêts d'un camp. Selon lui, la reconnaissance politique qui pourrait découler de réalisations concrètes ne peut, justifier qu'on les entrave.

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Revenant sur le rejet de la LFR sans examen du contenu, le 3 novembre dernier, il a souligné un blocage institutionnel. Déposé le 18 septembre, le texte devait permettre au gouvernement d'ajuster ses prévisions aux recettes et dépenses réellement constatées. Il récuse l'argument de l'insincérité budgétaire avancé par les députés: « Le budget, ce n'est ni le Coran ni la Bible. C'est une prévision. »

L’article 68 au cœur de la controverse

Le ministre justifie par ailleurs le décret pris le 19 novembre par le président de la République pour mettre en vigueur la loi de finances rectificative. Il invoque l’article 68 de la Constitution et considère cette décision comme une réponse à l’impasse institutionnelle née du rejet du texte par l’Assemblée nationale.

Interrogé sur la controverse juridique entourant l’interprétation de cette disposition constitutionnelle, Yankhoba Diémé préfère ne pas entrer dans un débat juridique approfondi. Il renvoie plutôt les contestataires aux voies de recours prévues par les institutions.

Un risque pour le fonctionnement de l’État

Au-delà de la confrontation politique, le ministre dit craindre les conséquences de cette situation sur le fonctionnement de l’État. Il rappelle que les crédits des ministères des Forces armées et de l’Intérieur ont également été rejetés, soulignant ainsi les enjeux liés à la continuité des missions régaliennes. « Le budget, c’est le carburant de la République », fait-il valoir.

Sans préciser si le chef de l’État pourrait recourir à nouveau à un mécanisme similaire lors de l’examen de la loi de finances initiale pour 2027, Yankhoba Diémé assure que Bassirou Diomaye Faye prendra les mesures nécessaires pour préserver le fonctionnement des institutions, l'éducation, les soins et la sécurité.

Pour le ministre, les divergences politiques ne devraient donc pas prendre le pas sur les impératifs de gouvernance et les attentes des Sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Yankhoba Diémé accuse une partie de la majorité parlementaire de privilégier ses calculs politiques au détriment des populations en rejetant la LFR 2026. - Il cite le pont Émile-Badiane (5 milliards FCFA) et le futur hôpital de niveau 3 de Ziguinchor (95 milliards) comme investissements menacés par ce blocage. - Le ministre justifie le décret du 19 novembre par l'article 68 de la Constitution et craint les conséquences du rejet sur le fonctionnement de l'État, notamment les crédits des ministères des Forces armées et de l'Intérieur.