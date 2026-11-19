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Auteur: SenewebNews

Bras de fer budgétaire : Kiiraay convoque la presse après le décret sur la LFR 2026

​Le parti présidentiel, Kiiraay, tiendra une conférence de presse ce jeudi 19 novembre 2026, à partir de 17h30, à l’École Africaine d’Art Oratoire, pour se prononcer sur l'actualité nationale.

​Cette sortie médiatique très attendue intervient quelques heures seulement après la décision du chef de l’État de mettre en vigueur le projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026. Selon un communiqué rendu public par le ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, cette mesure est actée par le décret n° 2026-2416 signé ce jeudi 19 novembre 2026.

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​La Présidence précise que cette décision s'inscrit dans le cadre des prérogatives du chef de l’État en tant que « gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Kiiraay tient une conférence de presse ce jeudi 19 novembre 2026 à 18 heures sur l'actualité nationale. - Cette sortie intervient quelques heures après la mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 par le chef de l'État. - Cette mesure est actée par le décret n° 2026-2416 signé le jeudi 19 novembre 2026, selon un communiqué du ministre Oumar Samba Ba.