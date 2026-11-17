Politique

Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

Bras de fer entre l'exécutif et l'Assemblée : Une ancienne députée tire la sonnette d'alarme !

« Ce que nous voyons à l'Assemblée nationale n'est pas un simple désaccord politique : c'est un sabotage en règle de la République et une prise en otage directe du peuple sénégalais. » Le cri d’alarme est de l'ancienne parlementaire du Sénégal et de la CEDEAO, Maïmouna Sène, membre du secrétariat exécutif national de l’Alliance Pour la République (APR), qui refuse, dit-elle, de garder le silence face au « chaos orchestré qui secoue actuellement notre pays».

Pour Madame Sène, personne n'a le droit de sacrifier la stabilité de toute une nation, le fonctionnement de nos services publics et l'avenir de nos enfants sur l'autel de la démagogie et de l'incompétence : « Cette crise confirme ce que nous n'avons cessé de dénoncer : Ousmane Sonko est prisonnier de ses limites. Partout où il est passé, le constat est sans appel. Incapable de troquer son costume d'agitateur permanent pour celui d'un homme d'État responsable, il préfère le pourrissement, le populisme et le blocage institutionnel plutôt que de faire face aux réalités économiques du pays», dit-elle.

L’ancienne députée d'ajouter : « Gouverner, ce n'est pas fuir ses responsabilités ou transformer les institutions en champ de bataille ; c'est avoir la rigueur et la méthode qu'exige la gestion d'un État souverain. » Elle estime qu’à force de tout miser sur le clash, le bras de fer, Sonko mène le pays droit dans le mur. Mais, pour l'ex-députée, « le plus grave, le plus scandaleux dans cette séquence, c'est la démission silencieuse du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. »

L'ancienne parlementaire déclare que jamais dans l'histoire politique du Sénégal « on n'avait vu un chef de l'État se terrer dans un tel mutisme alors que le pays tangue, que l'Assemblée nationale est bloquée et que la continuité même de l'État est menacée ». De son avis, être président de la République, ce n'est pas assister en spectateur lointain et muet aux dérives de ses propres collaborateurs. Pour l'ancienne députée, ce « silence coupable ressemble chaque jour un peu plus à un abandon de poste. »

Maïmouna Sène déclare qu'en choisissant l'effacement face à l'activisme brouillon de son ex-Premier ministre et au chaos parlementaire, il laisse planer le doute sur l'existence même d'un capitaine à bord du navire sénégalais. « Le Sénégal ne peut pas continuer à servir de laboratoire d'essais à des dirigeants dépassés par l'ampleur de la tâche. La sécurité de notre économie, la crédibilité de notre signature internationale et la paix sociale valent infiniment mieux que leurs calculs politiciens», dit-elle.

La membre du secrétariat exécutif national de l’APR ne manque pas de mettre en garde : « il est temps de dire stop. Le peuple sénégalais a les yeux ouverts et ne pardonnera pas cette tentative de destruction méthodique de nos acquis démocratiques. Nous sommes parce que le Sénégal est !»

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Maïmouna Sène, ancienne députée du Sénégal et de la CEDEAO, membre du secrétariat exécutif national de l'APR, dénonce un « sabotage en règle de la République » à l'Assemblée nationale. - Elle affirme qu'Ousmane Sonko est « prisonnier de ses limites » et préfère « le pourrissement, le populisme et le blocage institutionnel ». - Elle critique « la démission silencieuse » du président Bassirou Diomaye Faye, qualifiant son silence de « silence coupable » ressemblant à « un abandon de poste ».