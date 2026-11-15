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Bras de fer Exécutif-Assemblée : L'expert financier Mamadou Manizor Thiam redoute une facture économique lourde pour le Sénégal

Auteur: Ndèye Astou Konaté

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Bras de fer Exécutif-Assemblée : L'expert financier Mamadou Manizor Thiam redoute une facture économique lourde pour le Sénégal

Bras de fer Exécutif-Assemblée : L'expert financier Mamadou Manizor Thiam redoute une facture économique lourde pour le Sénégal

Le Sénégal ne peut pas se permettre un enlisement de la crise institutionnelle actuelle. C’est l’alerte lancée par l’expert financier Mamadou Manizor Thiam, invité de l’émission « Point de vue » de la RTS. Alors que le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) par l’Assemblée nationale continue d’alimenter les tensions, il appelle les deux institutions à privilégier le dialogue et à trouver un terrain d’entente dans l’intérêt de l’économie nationale.

​Au cœur des divergences figure notamment le contenu du futur programme avec le Fonds monétaire international (FMI). Certains acteurs redoutent des engagements susceptibles de fragiliser davantage le pays, tandis que d’autres considèrent que des mesures rigoureuses sont indispensables pour redresser les finances publiques.

​Pour Mamadou Manizor Thiam, les préoccupations des deux camps peuvent se comprendre. Il estime toutefois qu’une médiation est nécessaire pour rapprocher les positions et parvenir à un compromis. « Le statu quo n’a jamais été une bonne chose pour un État », prévient-il, appelant les responsables politiques à dépasser leurs divergences.

​Délocalisations d’entreprises : une menace pour les recettes fiscales

​L’expert financier se montre particulièrement préoccupé par la situation du secteur privé. Il affirme constater des mouvements de délocalisation d’entreprises sénégalaises, dont certaines cherchent désormais à explorer d’autres marchés.

​Une tendance qui pourrait, selon lui, avoir des conséquences directes sur les finances publiques. « Lorsque de grandes sociétés quittent, c’est une bonne partie de l’assiette fiscale aussi que nous perdons », souligne-t-il.

​Il invite également à distinguer les promesses d’investissement des investissements effectivement réalisés. Si les périodes de crise peuvent représenter des opportunités pour certains investisseurs, il met en garde contre les capitaux qui ne servent pas nécessairement les intérêts économiques du Sénégal.

​« Tout l’argent qui vient n’est pas forcément un argent bon à prendre », insiste-t-il, appelant les autorités à faire preuve de discernement dans leurs choix économiques et leurs politiques publiques.

​Trois options constitutionnelles, trois scénarios économiques difficiles

​Interrogé sur les possibilités qui s’offrent au président de la République pour sortir de cette impasse, Mamadou Manizor Thiam analyse trois scénarios : la reconduction de la loi de finances initiale (LFI), l’engagement de la responsabilité du gouvernement et la dissolution de l’Assemblée nationale.

​Concernant la reconduction de la LFI, l’expert estime que cette option présente d’importantes limites. Selon lui, les prévisions initiales ne permettent plus de répondre convenablement aux besoins actuels de l’État. Il rappelle notamment que le déficit budgétaire, initialement estimé à 5 % du PIB, atteint désormais 7,6 % dans les projections de la LFR.

​Il considère ainsi que le maintien du budget initial serait difficilement soutenable, notamment au regard des difficultés de mobilisation de ressources supplémentaires et du recours déjà important au marché financier sous-régional.

​La deuxième option, consistant à engager la responsabilité du gouvernement, ne réglerait pas nécessairement le problème. Pour Mamadou Manizor Thiam, elle risquerait simplement de reporter les tensions à de prochaines échéances parlementaires et d’installer le pays dans une crise politique et institutionnelle plus profonde.

​Enfin, la dissolution de l’Assemblée nationale constituerait, selon lui, un scénario particulièrement préoccupant. Au-delà du coût lié à l’organisation de nouvelles élections, cette décision pourrait accentuer l’incertitude politique et refroidir davantage les investisseurs.

​« Dans les trois cas de figure, nous plongeons dans des situations économiquement difficiles, limite irréalistes et pas soutenables », avertit-il.

​Un consensus pour éviter une aggravation de la crise

​Pour l’expert financier, aucune de ces options ne constitue une véritable solution aux difficultés actuelles. Il estime que la priorité doit rester la recherche d’un compromis entre l’Exécutif et le pouvoir législatif.

​La validation de la loi de finances rectificative par l’Assemblée nationale, à travers un accord entre les deux institutions, aurait constitué, selon lui, le scénario idéal.

​Dans un contexte marqué par les tensions sur les finances publiques, les incertitudes autour du programme avec le FMI et les difficultés rencontrées par les entreprises, Mamadou Manizor Thiam appelle les autorités à privilégier une sortie de crise concertée.

​Son avertissement est clair : prolonger le bras de fer institutionnel pourrait alourdir davantage la facture économique pour le Sénégal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'expert financier Mamadou Manizor Thiam appelle l'Exécutif et l'Assemblée nationale à privilégier le dialogue face au rejet de la loi de finances rectificative. - Il affirme constater des délocalisations d'entreprises sénégalaises, ce qui entraînerait une perte d'une partie de l'assiette fiscale. - Il estime que les trois options constitutionnelles (reconduction de la LFI, engagement de la responsabilité du gouvernement, dissolution de l'Assemblée) mènent à des situations économiquement difficiles.
Auteur: Ndèye Astou Konaté
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Commentaires (4)

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    Kouray il y a 11 heures
    On nous parle de crise, de crise et encore de crise… Mais le parti Kouray, lui, organise des meetings presque tous les jours ! Apparemment, la crise ne touche pas tout le monde
  • avatar
    No sens il y a 11 heures
    Raison de plus pour permettre le remboursement de la dette qui est très haute au lieu d'accumuler une dette dépassant les normes pour un parti politique qui dont les sondages sont de 1% yabate wessouwoul di politique avec l'argent du contribuable
  • avatar
    Mépris il y a 10 heures
    Mamadou Thiam parle du vote bloqué que diomaye faye a orchestré ne serait-ce que détester les sénégalais pour leur bien être il devrait pas accepter le diokhogne bamou khame ni dou def lou bakh
  • avatar
    Shady il y a 10 heures
    Analyse de haute facture technique.
    Quelque part, il est bon d'écouter des experts, hors du circuit politique, comme celui ci !
    Cela devient rare dans ce pays, truffé d'experts en expertises, décalés du réel car trop attachés à leurs rentes d'argent sale.
    Prions pour ce pays

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